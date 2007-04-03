Кто там ждал падения после повышения ставки?
Биточек тем временем выше 23000 торгуется...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лип, 2022 09:07
Кто там ждал падения после повышения ставки?
Биточек тем временем выше 23000 торгуется...
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:31
fishman
Наші "експерти" мудрі тільки вчорашнім днем
Всі, як один, стверджували, що зростання ставки - падіння крипти.
І що?
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:41
не совсем так ... не просто рост как таковой ... а рост выше ожидаемого уровня ... +0,75 ожидали и строили стратегии исходя из этой ставки ... +0,75 и огласили, а если при ожидании +0,75 приняли бы +1 или +0,5 - то рынок бы отреагировал по другому.
Додано: Чет 28 лип, 2022 23:31
Случилась неприятность. Заводил деньги на Бинанс через карту. Перевод отобразился в статусе pending, который примерно через полчаса сменился на expired. Счет ессно не пополнился, но и деньги на карту не вернулись. Написал аппеляцию в Бинанс. Как назло, именно в этот раз перевел крупную сумму (обычно переводил понемногу). У кого-то еще были такие ситуации? Что еще можно сделать, чтобы вернуть средства?
Дополнено: вроде должны вернуть в течение 1-3 рабочих дней. Если нет, то и не знаю даже...
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:38
они могут никуда и не уйти, а остаться в холде на вашем счету и потом расходиться в зависимости от правил банка (через 10, 21 или 30 дней). Они вам пока недоступны в авторизационном остатке по карте, но они пока еще на балансе вашего счета. Контролируйте клиринг (фактическое списание их со счета), может его и не будет.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:02
Шановні форумчани!
Відкрилась
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:59
Это следствие, причины фундаментальнее. 2 квартал закрылся падением ВВП на 0,9% вместо ожидаемого роста на 0,5%. Это привело в чувство горячие головы федов, хотя Пауэлл продолжает делать хорошую мину при плохой игре.
Я говорил, что повышение ставок не очень-то отразится на инфляции, но ухудшит сальдо торгового баланса и снизит темпы роста экономики. А мне отвечали, что всё супер и доллар будет только дорожать. На фоне таких новостей иена отыграла несколько процентов к $, да и евро оклемался.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:28
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
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