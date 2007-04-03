GoFastMani
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:00
Деда не идет дальше 24. Но!
Кефир пропампили
Батон пропампили
Завтра Солану?
А затем К̶о̶м̶п̶о̶т̶ Вейвы?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:17
так что может взять перед сном 50/50 биток/эфир, а утром будь что будет? )
рискнуть? как называется такая стратегия?
вот тупо в полночь брать, в 9 утра продавать ... по итогам месяца посчитать результат )
но судя по всем будет вяло падать этой ночью
Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:57
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