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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:03
GoFastMani
вы про ЮСДТ?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:00
Деда не идет дальше 24. Но!
Кефир пропампили
Батон пропампили
Завтра Солану?
А затем К̶о̶м̶п̶о̶т̶ Вейвы?
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Amethyst
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:17
Amethyst написав:
Деда не идет дальше 24. Но!
Кефир пропампили
Батон пропампили
Завтра Солану?
А затем К̶о̶м̶п̶о̶т̶ Вейвы?
так что может взять перед сном 50/50 биток/эфир, а утром будь что будет? )
рискнуть? как называется такая стратегия?
вот тупо в полночь брать, в 9 утра продавать ... по итогам месяца посчитать результат )
но судя по всем будет вяло падать этой ночью
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IMPRINTER
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- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6163 раз.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:57
Amethyst написав:
А затем К̶о̶м̶п̶о̶т̶ Вейвы?
Вейв продался лимитным ордером по 8 и маржой 3 бакса, а потом я с тоской наблюдал как он становится 50.
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alex_dvornichenko
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:01
alex_dvornichenko написав: Amethyst написав:
А затем К̶о̶м̶п̶о̶т̶ Вейвы?
Вейв продался лимитным ордером по 8 и маржой 3 бакса, а потом я с тоской наблюдал как он становится 50.
Ну да, теперь я жду када он на 15 прыгнет, ну хотя бы на 9
Он вааще такой прыгучий оказался, типа 10..20% в обе стороны в 1..2 недели спокойно делает
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Amethyst
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