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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3096309730983099
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:03

GoFastMani

вы про ЮСДТ?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:00

Деда не идет дальше 24. Но!
Кефир пропампили
Батон пропампили
Завтра Солану?
А затем К̶о̶м̶п̶о̶т̶ Вейвы?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:17

  Amethyst написав:Деда не идет дальше 24. Но!
Кефир пропампили
Батон пропампили
Завтра Солану?
А затем К̶о̶м̶п̶о̶т̶ Вейвы?


так что может взять перед сном 50/50 биток/эфир, а утром будь что будет? )
рискнуть? как называется такая стратегия?
вот тупо в полночь брать, в 9 утра продавать ... по итогам месяца посчитать результат )
но судя по всем будет вяло падать этой ночью
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:57

  Amethyst написав:А затем К̶о̶м̶п̶о̶т̶ Вейвы?

Вейв продался лимитным ордером по 8 и маржой 3 бакса, а потом я с тоской наблюдал как он становится 50.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:01

  alex_dvornichenko написав:
  Amethyst написав:А затем К̶о̶м̶п̶о̶т̶ Вейвы?

Вейв продался лимитным ордером по 8 и маржой 3 бакса, а потом я с тоской наблюдал как он становится 50.

Ну да, теперь я жду када он на 15 прыгнет, ну хотя бы на 9 :mrgreen:
Он вааще такой прыгучий оказался, типа 10..20% в обе стороны в 1..2 недели спокойно делает
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:36

  Amethyst написав:Он вааще такой прыгучий оказался, типа 10..20% в обе стороны в 1..2 недели спокойно делает

Я себе несколько подобных наметил и пытаюсь ловить волны...иногда вот такие казусы случаются, когда заработал 1-2 доллар и потерял килограмм нервов когда оно растёт 10х.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:43

  alex_dvornichenko написав:
  Amethyst написав:Он вааще такой прыгучий оказался, типа 10..20% в обе стороны в 1..2 недели спокойно делает

Я себе несколько подобных наметил и пытаюсь ловить волны...иногда вот такие казусы случаются, когда заработал 1-2 доллар и потерял килограмм нервов когда оно растёт 10х.


Yes
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:33

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Я говорил, что повышение ставок не очень-то отразится на инфляции, но ухудшит сальдо торгового баланса и снизит темпы роста экономики. А мне отвечали, что всё супер и доллар будет только дорожать


Да, всё так и будет, уверен.Но не сразу.Неужели не просматривается рукотворное надувание.Остаётся понять с какой благородной целью - втюхать хомякам уверовавшим.Второе повышение на 0,75 и в результате рост всех рынков - ну не смешно ли.Понятно, что рост и произошёл по причине массового противоположного ожидания.Весь вопрос - надолго ли :?:

Я бы не сказал, что сильный рост всех рынков, но интересные вещи в американской экономике просматриваются. Например, Интел, фактически лидер по полупроводниковым мощностям в США, показала квартальный убыток впервые за всю историю, с ходу потеряв 10% капы, и впервые оказавшись ниже АМД, которая давно и не от хорошей жизни распродала все фабрики, размещая заказы в Азии. В начале 2016 Интел была 160 ярдов, АМД 2 ярда. Теперь Интел 148 ярдов, АМД 153 ярда.
phantom_systems
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