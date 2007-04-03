|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:03
GoFastMani
вы про ЮСДТ?
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38636
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6165 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:00
Деда не идет дальше 24. Но!
Кефир пропампили
Батон пропампили
Завтра Солану?
А затем К̶о̶м̶п̶о̶т̶ Вейвы?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2765
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:17
Amethyst написав:
Деда не идет дальше 24. Но!
Кефир пропампили
Батон пропампили
Завтра Солану?
А затем К̶о̶м̶п̶о̶т̶ Вейвы?
так что может взять перед сном 50/50 биток/эфир, а утром будь что будет? )
рискнуть? как называется такая стратегия?
вот тупо в полночь брать, в 9 утра продавать ... по итогам месяца посчитать результат )
но судя по всем будет вяло падать этой ночью
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38636
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6165 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:57
Amethyst написав:
А затем К̶о̶м̶п̶о̶т̶ Вейвы?
Вейв продался лимитным ордером по 8 и маржой 3 бакса, а потом я с тоской наблюдал как он становится 50.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 777
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:01
alex_dvornichenko написав: Amethyst написав:
А затем К̶о̶м̶п̶о̶т̶ Вейвы?
Вейв продался лимитным ордером по 8 и маржой 3 бакса, а потом я с тоской наблюдал как он становится 50.
Ну да, теперь я жду када он на 15 прыгнет, ну хотя бы на 9
Он вааще такой прыгучий оказался, типа 10..20% в обе стороны в 1..2 недели спокойно делает
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2765
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:36
Amethyst написав:
Он вааще такой прыгучий оказался, типа 10..20% в обе стороны в 1..2 недели спокойно делает
Я себе несколько подобных наметил и пытаюсь ловить волны...иногда вот такие казусы случаются, когда заработал 1-2 доллар и потерял килограмм нервов когда оно растёт 10х.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 777
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38636
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6165 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 30 лип, 2022 23:33
Кучинелли написав: phantom_systems написав:
Я говорил, что повышение ставок не очень-то отразится на инфляции, но ухудшит сальдо торгового баланса и снизит темпы роста экономики. А мне отвечали, что всё супер и доллар будет только дорожать
Да, всё так и будет, уверен.Но не сразу.Неужели не просматривается рукотворное надувание.Остаётся понять с какой благородной целью - втюхать хомякам уверовавшим.Второе повышение на 0,75 и в результате рост всех рынков - ну не смешно ли.Понятно, что рост и произошёл по причине массового противоположного ожидания.Весь вопрос - надолго ли
Я бы не сказал, что сильный рост всех рынков, но интересные вещи в американской экономике просматриваются. Например, Интел, фактически лидер по полупроводниковым мощностям в США, показала квартальный убыток впервые за всю историю, с ходу потеряв 10% капы, и впервые оказавшись ниже АМД, которая давно и не от хорошей жизни распродала все фабрики, размещая заказы в Азии. В начале 2016 Интел была 160 ярдов, АМД 2 ярда. Теперь Интел 148 ярдов, АМД 153 ярда.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 2157
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 лип, 2022 11:21
получается пока из 2х ташников с ютуба и дж прав оказался ильюха, который ни раз грил 24500 со сквизом и обратно, доживём до понедельника...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6847
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5897 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|97836
|241060088
|
Нед 31 лип, 2022 11:31
asti
|
|7972
|22534939
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|
|4
|2769
|
|