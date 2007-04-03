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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 15:14
чик написав:
получается пока из 2х ташников с ютуба и дж прав оказался ильюха, который ни раз грил 24500 со сквизом и обратно, доживём до понедельника...
Это был не сквиз и это ещё не конец шоу. Бутериум на 2к идёт.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 02:25
хтось щось чув про гаманець Эникеш?
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