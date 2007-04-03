RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3097309830993100
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 15:14

  чик написав:получается пока из 2х ташников с ютуба и дж прав оказался ильюха, который ни раз грил 24500 со сквизом и обратно, доживём до понедельника...

Это был не сквиз и это ещё не конец шоу. Бутериум на 2к идёт.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2158
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 02:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

хтось щось чув про гаманець Эникеш?
Dim4
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3097309830993100
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 9789, 9790, 9791
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
97905 241115703
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 09:05
BIGor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22535173
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
Як ринок відреагував на рішення НБУ скасувати покупку, прода
R2 » Пон 08 сер, 2016 22:17
4 2770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2016 11:20
_Mykola_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.