Это был не сквиз и это ещё не конец шоу. Бутериум на 2к идёт.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 15:14
Додано: Пон 01 сер, 2022 02:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
хтось щось чув про гаманець Эникеш?
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:31
не так давно константировали очередной прогресс в продвижках с пониманием криптоаргументации криптоэнтузиастов
-от Large Bitcoin Collider (перебор хешей)
rya.nc/forensic-bitcoin-cracking.html
-к решетчатым атакам (логарифмирование на эллиптической кривой)
bitcointalk.org/index.php?topic=5394249.80
cryptodeep.ru/lattice-attack/
youtube.com/watch?v=YP4Xj6gUcf4
возможно уязвимы транзакции типа P2PK, которые активно использовались на заре биткоена, в настоящее время заменены Pay-to-Pubkey-Hash (P2PKH)
или обьяснение в характеристиках P2SH-транзакций, там необходимо в идеале, чтобы адреса начинались с цифры 3, но много биткоен-адресов начинаются с 1.
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