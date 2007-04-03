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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3097309830993100
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 15:14

  чик написав:получается пока из 2х ташников с ютуба и дж прав оказался ильюха, который ни раз грил 24500 со сквизом и обратно, доживём до понедельника...

Это был не сквиз и это ещё не конец шоу. Бутериум на 2к идёт.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 02:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

хтось щось чув про гаманець Эникеш?
Dim4
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 20:31

  V2 написав: «вбивчі» аргументи, що лунали на початку ери криптовалют, почали поступово тьмяніти.


не так давно константировали очередной прогресс в продвижках с пониманием криптоаргументации криптоэнтузиастов
-от Large Bitcoin Collider (перебор хешей)
rya.nc/forensic-bitcoin-cracking.html

-к решетчатым атакам (логарифмирование на эллиптической кривой)

bitcointalk.org/index.php?topic=5394249.80
cryptodeep.ru/lattice-attack/
youtube.com/watch?v=YP4Xj6gUcf4

возможно уязвимы транзакции типа P2PK, которые активно использовались на заре биткоена, в настоящее время заменены Pay-to-Pubkey-Hash (P2PKH)

или обьяснение в характеристиках P2SH-транзакций, там необходимо в идеале, чтобы адреса начинались с цифры 3, но много биткоен-адресов начинаются с 1.
Alex Philidor
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Биток переживет большинство тут находящихся . :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 00:18

  Alex Philidor написав:возможно уязвимы транзакции типа P2PK, которые активно использовались на заре биткоена, в настоящее время заменены Pay-to-Pubkey-Hash (P2PKH)

или обьяснение в характеристиках P2SH-транзакций, там необходимо в идеале, чтобы адреса начинались с цифры 3, но много биткоен-адресов начинаются с 1.

Сами-то поняли, что написали? Трансы сейчас вообще никак не уязвимы, они либо записываются в блок, либо нет. Malleability пофиксили 7 лет назад. После того, как с адреса прошла хоть одна транса, совершенно без разницы, был он P2PK или P2PKH, так как открытый ключ видно в скрипте. Да и вообще, все P2SH адреса имеют префикс 3, а все P2PKH адреса -- префикс 1.
phantom_systems
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