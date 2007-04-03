Это был не сквиз и это ещё не конец шоу. Бутериум на 2к идёт.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 лип, 2022 15:14
Додано: Пон 01 сер, 2022 02:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
хтось щось чув про гаманець Эникеш?
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:31
не так давно константировали очередной прогресс в продвижках с пониманием криптоаргументации криптоэнтузиастов
-от Large Bitcoin Collider (перебор хешей)
rya.nc/forensic-bitcoin-cracking.html
-к решетчатым атакам (логарифмирование на эллиптической кривой)
bitcointalk.org/index.php?topic=5394249.80
cryptodeep.ru/lattice-attack/
youtube.com/watch?v=YP4Xj6gUcf4
возможно уязвимы транзакции типа P2PK, которые активно использовались на заре биткоена, в настоящее время заменены Pay-to-Pubkey-Hash (P2PKH)
или обьяснение в характеристиках P2SH-транзакций, там необходимо в идеале, чтобы адреса начинались с цифры 3, но много биткоен-адресов начинаются с 1.
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:56
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Биток переживет большинство тут находящихся .
Додано: Вів 02 сер, 2022 00:18
Сами-то поняли, что написали? Трансы сейчас вообще никак не уязвимы, они либо записываются в блок, либо нет. Malleability пофиксили 7 лет назад. После того, как с адреса прошла хоть одна транса, совершенно без разницы, был он P2PK или P2PKH, так как открытый ключ видно в скрипте. Да и вообще, все P2SH адреса имеют префикс 3, а все P2PKH адреса -- префикс 1.
Додано: Вів 02 сер, 2022 17:22
пытался обьяснить эффективность решетчатых атак(( наверное их суть в условии, что адреса не используются повторно, тогда такая атака становится неэффективной?
мне встречалось мнение, что было разработано два способа оплаты(P2PK /P2PKH) но в итоге решили использовать P2PKH.
первые адреса имеют префикс 1,например, первая транзакция
blockchain.com/btc/tx/0437cd7f8525ceed2324359c2d0ba26006d92d856a9c20fa0241106ee5a597c9
blockchain.com/ru/btc/address/12cbQLTFMXRnSzktFkuoG3eHoMeFtpTu3S
P2SH (который начинается с 3) был представлен в 2012
в видеоролике речь идет об адресах с префиксом 1
blockchain.com/btc/address/15N1KY5ohztgCXtEe13BbGRk85x2FPgW8E
вот я и пытаюсь понять масштабы(
Востаннє редагувалось Alex Philidor в Вів 02 сер, 2022 18:09, всього редагувалось 2 разів.
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