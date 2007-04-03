Alex Philidor написав:P2SH (который начинается с 3) был представлен в 2012
в видеоролике речь идет об адресах с префиксом 1 blockchain.com/btc/address/15N1KY5ohztgCXtEe13BbGRk85x2FPgW8E
вот я и пытаюсь понять масштабы(
На полгода раньше P2SH была утверждена первая реализация мультисига, P2MS. Она просто не такая удобная. При P2MS отправителю нужно было дать весь скрипт для формирования трансы и ему предстояло шаманить эту трансу руками в консоли, а при P2SH достаточно предоставить только хэш скрипта, по сути адрес в base58 кодировке с новым префиксом 3. Сам скрипт будет засвечен позже при переводе монет с P2SH адреса. Понятно, что мультисиги более устойчивы к взлому квантовыми компами или чем угодно, так как нужно M-из-N подписей вместо одной. Все топовые биржи держат свои холодные кошельки в мультисигах.
в любом случае, речь об недочетах начала 2010-х годов, тогда еще не было навороченного программного обеспечения для биткоен-ядра, энтузиасты сами генерировали приватные ключи(