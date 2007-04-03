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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3098309931003101
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:27

Solana ecosystem users are seemingly being targeted in a new exploit that has so far drained over 8,000 wallets from users of different platforms including Phantom, Slope, and TrustWallet....
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:49

  phantom_systems написав:
  Alex Philidor написав:P2SH (который начинается с 3) был представлен в 2012

в видеоролике речь идет об адресах с префиксом 1
blockchain.com/btc/address/15N1KY5ohztgCXtEe13BbGRk85x2FPgW8E

вот я и пытаюсь понять масштабы(

На полгода раньше P2SH была утверждена первая реализация мультисига, P2MS. Она просто не такая удобная. При P2MS отправителю нужно было дать весь скрипт для формирования трансы и ему предстояло шаманить эту трансу руками в консоли, а при P2SH достаточно предоставить только хэш скрипта, по сути адрес в base58 кодировке с новым префиксом 3. Сам скрипт будет засвечен позже при переводе монет с P2SH адреса. Понятно, что мультисиги более устойчивы к взлому квантовыми компами или чем угодно, так как нужно M-из-N подписей вместо одной. Все топовые биржи держат свои холодные кошельки в мультисигах.

в любом случае, речь об недочетах начала 2010-х годов, тогда еще не было навороченного программного обеспечения для биткоен-ядра, энтузиасты сами генерировали приватные ключи(
Alex Philidor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:37

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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 09:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Компания Twitter вызвала в суд подразделение криптовалютной биржи Binance из-за выделенного ей финансирования на поглощение соцсети Илоном Маском. Об этом сообщает Bloomberg.

В мае торговая платформа предоставила бизнесмену $500 млн на совершение сделки.

Самая крупная биржа "одалживает" пол миллиарда денег Маску, который качал крипту своими твитами дай боже, на покупку Твитера....
Совпадение ? Не думаю.
alex_dvornichenko
 
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