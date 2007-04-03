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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 сер, 2022 12:27
Solana ecosystem users are seemingly being targeted in a new exploit that has so far drained over 8,000 wallets from users of different platforms including Phantom, Slope, and TrustWallet....
Додано: Сер 03 сер, 2022 18:49
в любом случае, речь об недочетах начала 2010-х годов, тогда еще не было навороченного программного обеспечения для биткоен-ядра, энтузиасты сами генерировали приватные ключи(
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:37
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Додано: Суб 06 сер, 2022 09:04
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Компания Twitter вызвала в суд подразделение криптовалютной биржи Binance из-за выделенного ей финансирования на поглощение соцсети Илоном Маском. Об этом сообщает Bloomberg.
В мае торговая платформа предоставила бизнесмену $500 млн на совершение сделки.
Самая крупная биржа "одалживает" пол миллиарда денег Маску, который качал крипту своими твитами дай боже, на покупку Твитера....
Совпадение ? Не думаю.
Додано: Нед 07 сер, 2022 10:42
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
смотрю появился очередной move 2 earn дроч dragoma с нативным токеном DMA
заходить уже немного поздно, кто зашел 5го числа сделал 10х
отличие от stepn - возможность за 40 дней нафармить матика чтобы открыть бесплатное яйцо дракона - аналог кросовок у степана, либо дракона можно сразу купить за 500 матик и сразу фармить тот же матик. насколько я понял вознаграждение нативным токеном DDD включат позже, итоговая эмиссия 420мил. кому лень будет ходить с драконом дальше - можно будет продать нфт дракона если я правильно понял.
для регистрации нужен реф код
добавил
в целом насколько я понял количество DMA ограничено 42мил, и будет уменьшаться. будет использоваться при баттлах драконов в дальнейшем.
Додано: Нед 07 сер, 2022 18:11
Вот прочёл и просто опупел.И что, нужно в подобные вещи влазить.Их тысячи.И все обещают горы.Это рулетка, не фундаментальный проект.Сливки снимут и потухнет...
Додано: Нед 07 сер, 2022 18:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
это можно сказать про 99,9% существующих шиткоинов
в данном случае 10х на старте уже упущено...
поэтому не стоит спешить покупать очередное нфт за 500 баксов
в отличии от степана, можно же просто установить на телефон аппку и ходить-фармить с первого дня. спустя 40 дней посмотреть что будет
вдруг выпадет редкий дракон из яйца и тп
я пока в магаз сегодня сходил открутил 500 метров ходьбы на 2х личных смартах и запас еще имеется
Додано: Нед 07 сер, 2022 19:23
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
а вы уверены, что эти овноприложения полностью безопасны ?
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