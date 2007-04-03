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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3098309931003101
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:27

Solana ecosystem users are seemingly being targeted in a new exploit that has so far drained over 8,000 wallets from users of different platforms including Phantom, Slope, and TrustWallet....
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:49

  phantom_systems написав:
  Alex Philidor написав:P2SH (который начинается с 3) был представлен в 2012

в видеоролике речь идет об адресах с префиксом 1
blockchain.com/btc/address/15N1KY5ohztgCXtEe13BbGRk85x2FPgW8E

вот я и пытаюсь понять масштабы(

На полгода раньше P2SH была утверждена первая реализация мультисига, P2MS. Она просто не такая удобная. При P2MS отправителю нужно было дать весь скрипт для формирования трансы и ему предстояло шаманить эту трансу руками в консоли, а при P2SH достаточно предоставить только хэш скрипта, по сути адрес в base58 кодировке с новым префиксом 3. Сам скрипт будет засвечен позже при переводе монет с P2SH адреса. Понятно, что мультисиги более устойчивы к взлому квантовыми компами или чем угодно, так как нужно M-из-N подписей вместо одной. Все топовые биржи держат свои холодные кошельки в мультисигах.

в любом случае, речь об недочетах начала 2010-х годов, тогда еще не было навороченного программного обеспечения для биткоен-ядра, энтузиасты сами генерировали приватные ключи(
Alex Philidor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:37

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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 09:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Компания Twitter вызвала в суд подразделение криптовалютной биржи Binance из-за выделенного ей финансирования на поглощение соцсети Илоном Маском. Об этом сообщает Bloomberg.

В мае торговая платформа предоставила бизнесмену $500 млн на совершение сделки.

Самая крупная биржа "одалживает" пол миллиарда денег Маску, который качал крипту своими твитами дай боже, на покупку Твитера....
Совпадение ? Не думаю.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:52

биток уже почти сутки как превратился в стейблкоин :shock:
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 10:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

смотрю появился очередной move 2 earn дроч dragoma с нативным токеном DMA
заходить уже немного поздно, кто зашел 5го числа сделал 10х
отличие от stepn - возможность за 40 дней нафармить матика чтобы открыть бесплатное яйцо дракона - аналог кросовок у степана, либо дракона можно сразу купить за 500 матик и сразу фармить тот же матик. насколько я понял вознаграждение нативным токеном DDD включат позже, итоговая эмиссия 420мил. кому лень будет ходить с драконом дальше - можно будет продать нфт дракона если я правильно понял.
для регистрации нужен реф код
0x589F4

добавил ссылку

в целом насколько я понял количество DMA ограничено 42мил, и будет уменьшаться. будет использоваться при баттлах драконов в дальнейшем.
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:11

  wtf написав:смотрю появился очередной move 2 earn дроч dragoma с нативным токеном DMA
заходить уже немного поздно, кто зашел 5го числа сделал 10х
отличие от stepn - возможность за 40 дней нафармить матика чтобы открыть бесплатное яйцо дракона - аналог кросовок у степана, либо дракона можно сразу купить за 500 матик и сразу фармить тот же матик. насколько я понял вознаграждение нативным токеном DDD включат позже, итоговая эмиссия 420мил. кому лень будет ходить с драконом дальше - можно будет продать нфт дракона если я правильно понял.
для регистрации нужен реф код
0x589F4

добавил ссылку

в целом насколько я понял количество DMA ограничено 42мил, и будет уменьшаться. будет использоваться при баттлах драконов в дальнейшем.


Вот прочёл и просто опупел.И что, нужно в подобные вещи влазить.Их тысячи.И все обещают горы.Это рулетка, не фундаментальный проект.Сливки снимут и потухнет...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 18:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Сливки снимут и потухнет...

это можно сказать про 99,9% существующих шиткоинов
в данном случае 10х на старте уже упущено...
  Кучинелли написав:Это рулетка

поэтому не стоит спешить покупать очередное нфт за 500 баксов
в отличии от степана, можно же просто установить на телефон аппку и ходить-фармить с первого дня. спустя 40 дней посмотреть что будет
вдруг выпадет редкий дракон из яйца и тп
я пока в магаз сегодня сходил открутил 500 метров ходьбы на 2х личных смартах и запас еще имеется
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  wtf написав:в отличии от степана, можно же просто установить на телефон аппку и ходить-фармить с первого дня. спустя 40 дней посмотреть что будет
вдруг выпадет редкий дракон из яйца и тп
я пока в магаз сегодня сходил открутил 500 метров ходьбы на 2х личных смартах и запас еще имеется


а вы уверены, что эти овноприложения полностью безопасны ?
Alex2007
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