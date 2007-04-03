Alex Philidor написав:P2SH (который начинается с 3) был представлен в 2012
в видеоролике речь идет об адресах с префиксом 1 blockchain.com/btc/address/15N1KY5ohztgCXtEe13BbGRk85x2FPgW8E
вот я и пытаюсь понять масштабы(
На полгода раньше P2SH была утверждена первая реализация мультисига, P2MS. Она просто не такая удобная. При P2MS отправителю нужно было дать весь скрипт для формирования трансы и ему предстояло шаманить эту трансу руками в консоли, а при P2SH достаточно предоставить только хэш скрипта, по сути адрес в base58 кодировке с новым префиксом 3. Сам скрипт будет засвечен позже при переводе монет с P2SH адреса. Понятно, что мультисиги более устойчивы к взлому квантовыми компами или чем угодно, так как нужно M-из-N подписей вместо одной. Все топовые биржи держат свои холодные кошельки в мультисигах.
в любом случае, речь об недочетах начала 2010-х годов, тогда еще не было навороченного программного обеспечения для биткоен-ядра, энтузиасты сами генерировали приватные ключи(
смотрю появился очередной move 2 earn дроч dragoma с нативным токеном DMA заходить уже немного поздно, кто зашел 5го числа сделал 10х отличие от stepn - возможность за 40 дней нафармить матика чтобы открыть бесплатное яйцо дракона - аналог кросовок у степана, либо дракона можно сразу купить за 500 матик и сразу фармить тот же матик. насколько я понял вознаграждение нативным токеном DDD включат позже, итоговая эмиссия 420мил. кому лень будет ходить с драконом дальше - можно будет продать нфт дракона если я правильно понял. для регистрации нужен реф код
wtf написав:смотрю появился очередной move 2 earn дроч dragoma с нативным токеном DMA заходить уже немного поздно, кто зашел 5го числа сделал 10х отличие от stepn - возможность за 40 дней нафармить матика чтобы открыть бесплатное яйцо дракона - аналог кросовок у степана, либо дракона можно сразу купить за 500 матик и сразу фармить тот же матик. насколько я понял вознаграждение нативным токеном DDD включат позже, итоговая эмиссия 420мил. кому лень будет ходить с драконом дальше - можно будет продать нфт дракона если я правильно понял. для регистрации нужен реф код
это можно сказать про 99,9% существующих шиткоинов в данном случае 10х на старте уже упущено...
Кучинелли написав:Это рулетка
поэтому не стоит спешить покупать очередное нфт за 500 баксов в отличии от степана, можно же просто установить на телефон аппку и ходить-фармить с первого дня. спустя 40 дней посмотреть что будет вдруг выпадет редкий дракон из яйца и тп я пока в магаз сегодня сходил открутил 500 метров ходьбы на 2х личных смартах и запас еще имеется
wtf написав:в отличии от степана, можно же просто установить на телефон аппку и ходить-фармить с первого дня. спустя 40 дней посмотреть что будет вдруг выпадет редкий дракон из яйца и тп я пока в магаз сегодня сходил открутил 500 метров ходьбы на 2х личных смартах и запас еще имеется
а вы уверены, что эти овноприложения полностью безопасны ?
это можно сказать про 99,9% существующих шиткоинов в данном случае 10х на старте уже упущено...
Кучинелли написав:Это рулетка
поэтому не стоит спешить покупать очередное нфт за 500 баксов в отличии от степана, можно же просто установить на телефон аппку и ходить-фармить с первого дня. спустя 40 дней посмотреть что будет вдруг выпадет редкий дракон из яйца и тп я пока в магаз сегодня сходил открутил 500 метров ходьбы на 2х личных смартах и запас еще имеется
На старте не могут быть все подряд, поэтому упущено не подходит как определение.Нфт тут тоже ни при чём, в нфт нужно понимать.А вот сыграть в рулетку собственно никто не запрещал.Я в ммм2011 тоже играл - завёл 500$, вывел 980$.И когда все говорили, что это лохотрон, то так же как и ты пытался объяснить, что это клёво