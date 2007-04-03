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ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3099310031013102
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Alex2007 написав:овноприложения полностью безопасны

конечно нет. я бы рекомендовал подождать месяц пока аппку заапрувят в аппсторе. если планируется использовать на основном телефоне
и регистрировать подобный шлак на спам почту а не на основную
я то ганяю на полуживой смарт-звонилке с битом экраном за 500 грн с олх
вообще китайские смарты следует обходить стороной и доверять тольку яблоку и корейским

апдейт
по чатам пишут что проект похож на скам, сайт перестал грузится, токен показывает резко отрицательный рост. если кто верит в отскок, то можно закупиться
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 06:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

оперативно ваша драгома обнулилась :D
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