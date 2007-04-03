конечно нет. я бы рекомендовал подождать месяц пока аппку заапрувят в аппсторе. если планируется использовать на основном телефоне
и регистрировать подобный шлак на спам почту а не на основную
я то ганяю на полуживой смарт-звонилке с битом экраном за 500 грн с олх
вообще китайские смарты следует обходить стороной и доверять тольку яблоку и корейским
апдейт
по чатам пишут что проект похож на скам, сайт перестал грузится, токен показывает резко отрицательный рост. если кто верит в отскок, то можно закупиться