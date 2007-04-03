Додано: Вів 09 сер, 2022 16:41

Пробежался по своим источникам - почти все пишут, что какой то неожиданный пролив.Смотрю я на них и не могу понять - это люди уже годами отторговавшие рынок и такую чушь пишут.Или у всех болезнь точки сидения.Ну ведь у 90+% криптоманов сейчас полные штаны крипты, купленной дороже и раньше.Им всем во сне снится туземун и они не в состоянии понять объективность.Подсказываю всем - смотрите хоть периодически СП500 и читайте прогнозы по индексу.У него сопротивление 4200 - вот и дошли и оттолкнулись.Завтра инфляция в сша, от кот зависит учётка, рынки перестраховываются.А супер аналитеги жгут, как будто первый раз в рынке.Я вышел и некоторым форумчанам советовал, когда биток был около 29-30.Оказалось, что Тесла подсмотрела и тоже вышла.А сейчас весь вопрос - будут ли заливать рецессию или всё же продолжат бороться с инфляцией.От этого и будет зависеть дальше.Но Больше вероятность борьбы с инфляцией и соотв все активы и рынки вниз.Просто это не за один день происходит.ПС ещё раз - рядом с графиком крипты смотрите за СП500, ДЖ...