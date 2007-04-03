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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3099310031013102
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Alex2007 написав:овноприложения полностью безопасны

конечно нет. я бы рекомендовал подождать месяц пока аппку заапрувят в аппсторе. если планируется использовать на основном телефоне
и регистрировать подобный шлак на спам почту а не на основную
я то ганяю на полуживой смарт-звонилке с битом экраном за 500 грн с олх
вообще китайские смарты следует обходить стороной и доверять тольку яблоку и корейским

апдейт
по чатам пишут что проект похож на скам, сайт перестал грузится, токен показывает резко отрицательный рост. если кто верит в отскок, то можно закупиться
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 06:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

оперативно ваша драгома обнулилась :D
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  thirdeye написав:оперативно ваша драгома обнулилась :D

а у когото и кошельки могли обнулиться, аппка предлагала импорт существующих
в целом конкретно у меню потери небольшие, пару часов времени уделенные данному проекту поскольку поздно зашел

напомню что в начале месяца произошла кража токенов sol
как позже выяснилось конкретно у пользователей slope wallet
Как же дрейнерили кошельки

Просто дауны на Slope хранили seed-фразы пользователей в виде простого текста, без какого-либо шифрования. И этот текст они кидали на централизованный сервер, который арендовали у провайдера Sentry.
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:41

Пробежался по своим источникам - почти все пишут, что какой то неожиданный пролив.Смотрю я на них и не могу понять - это люди уже годами отторговавшие рынок и такую чушь пишут.Или у всех болезнь точки сидения.Ну ведь у 90+% криптоманов сейчас полные штаны крипты, купленной дороже и раньше.Им всем во сне снится туземун и они не в состоянии понять объективность.Подсказываю всем - смотрите хоть периодически СП500 и читайте прогнозы по индексу.У него сопротивление 4200 - вот и дошли и оттолкнулись.Завтра инфляция в сша, от кот зависит учётка, рынки перестраховываются.А супер аналитеги жгут, как будто первый раз в рынке.Я вышел и некоторым форумчанам советовал, когда биток был около 29-30.Оказалось, что Тесла подсмотрела и тоже вышла :D .А сейчас весь вопрос - будут ли заливать рецессию или всё же продолжат бороться с инфляцией.От этого и будет зависеть дальше.Но Больше вероятность борьбы с инфляцией и соотв все активы и рынки вниз.Просто это не за один день происходит.
ПС ещё раз - рядом с графиком крипты смотрите за СП500, ДЖ...
Кучинелли
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