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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 сер, 2022 21:16
Alex2007 написав:
овноприложения полностью безопасны
конечно нет. я бы рекомендовал подождать месяц пока аппку заапрувят в аппсторе. если планируется использовать на основном телефоне
и регистрировать подобный шлак на спам почту а не на основную
я то ганяю на полуживой смарт-звонилке с битом экраном за 500 грн с олх
вообще китайские смарты следует обходить стороной и доверять тольку яблоку и корейским
апдейт
по чатам пишут что проект похож на скам, сайт перестал грузится, токен показывает резко отрицательный рост. если кто верит в отскок, то можно закупиться
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Додано: Пон 08 сер, 2022 06:50
оперативно ваша драгома обнулилась
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thirdeye
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Додано: Пон 08 сер, 2022 08:34
thirdeye написав:
оперативно ваша драгома обнулилась
а у когото и кошельки могли обнулиться, аппка предлагала импорт существующих
в целом конкретно у меню потери небольшие, пару часов времени уделенные данному проекту поскольку поздно зашел
напомню что в начале месяца произошла кража токенов sol
как позже выяснилось конкретно у пользователей slope wallet
Как же дрейнерили кошельки
Просто дауны на Slope хранили seed-фразы пользователей в виде простого текста, без какого-либо шифрования. И этот текст они кидали на централизованный сервер, который арендовали у провайдера Sentry.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:41
Пробежался по своим источникам - почти все пишут, что какой то неожиданный пролив.Смотрю я на них и не могу понять - это люди уже годами отторговавшие рынок и такую чушь пишут.Или у всех болезнь точки сидения.Ну ведь у 90+% криптоманов сейчас полные штаны крипты, купленной дороже и раньше.Им всем во сне снится туземун и они не в состоянии понять объективность.Подсказываю всем - смотрите хоть периодически СП500 и читайте прогнозы по индексу.У него сопротивление 4200 - вот и дошли и оттолкнулись.Завтра инфляция в сша, от кот зависит учётка, рынки перестраховываются.А супер аналитеги жгут, как будто первый раз в рынке.Я вышел и некоторым форумчанам советовал, когда биток был около 29-30.Оказалось, что Тесла подсмотрела и тоже вышла
.А сейчас весь вопрос - будут ли заливать рецессию или всё же продолжат бороться с инфляцией.От этого и будет зависеть дальше.Но Больше вероятность борьбы с инфляцией и соотв все активы и рынки вниз.Просто это не за один день происходит.
ПС ещё раз - рядом с графиком крипты смотрите за СП500, ДЖ...
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Кучинелли
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:17
Рывок вверх...инфляция оказалась лучше ожиданий.Выросли амероиндексы и крипта.Опять смотрю аналитегов, крайне редко кто из них опирается на реальные причины роста.В основном, вот мол биток пашёл, биток захотел...Да ничего биток сам по себе уже не может сделать.Если взять график на больших ТФ, то видно, что коррекция в текущей 4й волне ещё мала по времени.Да реально, может и доползти до 28-30 для зебры с фантомом.Но средне-долгосрочно и график и фундамент за падение.На графике всё тот же мишкин флаг, а у нек монет мишкин клин.А фундаментально снижение инфляции до 8,5% это ещё далеко не 2%, да и с сентября фрс будет изымать уже в 2 раза больше долларов - 95 ярдов в месяц.Поэтому 5й волне очень вероятно ещё быть...
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Кучинелли
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