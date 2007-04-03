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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3099310031013102
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 21:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Alex2007 написав:овноприложения полностью безопасны

конечно нет. я бы рекомендовал подождать месяц пока аппку заапрувят в аппсторе. если планируется использовать на основном телефоне
и регистрировать подобный шлак на спам почту а не на основную
я то ганяю на полуживой смарт-звонилке с битом экраном за 500 грн с олх
вообще китайские смарты следует обходить стороной и доверять тольку яблоку и корейским

апдейт
по чатам пишут что проект похож на скам, сайт перестал грузится, токен показывает резко отрицательный рост. если кто верит в отскок, то можно закупиться
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 06:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

оперативно ваша драгома обнулилась :D
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  thirdeye написав:оперативно ваша драгома обнулилась :D

а у когото и кошельки могли обнулиться, аппка предлагала импорт существующих
в целом конкретно у меню потери небольшие, пару часов времени уделенные данному проекту поскольку поздно зашел

напомню что в начале месяца произошла кража токенов sol
как позже выяснилось конкретно у пользователей slope wallet
Как же дрейнерили кошельки

Просто дауны на Slope хранили seed-фразы пользователей в виде простого текста, без какого-либо шифрования. И этот текст они кидали на централизованный сервер, который арендовали у провайдера Sentry.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:41

Пробежался по своим источникам - почти все пишут, что какой то неожиданный пролив.Смотрю я на них и не могу понять - это люди уже годами отторговавшие рынок и такую чушь пишут.Или у всех болезнь точки сидения.Ну ведь у 90+% криптоманов сейчас полные штаны крипты, купленной дороже и раньше.Им всем во сне снится туземун и они не в состоянии понять объективность.Подсказываю всем - смотрите хоть периодически СП500 и читайте прогнозы по индексу.У него сопротивление 4200 - вот и дошли и оттолкнулись.Завтра инфляция в сша, от кот зависит учётка, рынки перестраховываются.А супер аналитеги жгут, как будто первый раз в рынке.Я вышел и некоторым форумчанам советовал, когда биток был около 29-30.Оказалось, что Тесла подсмотрела и тоже вышла :D .А сейчас весь вопрос - будут ли заливать рецессию или всё же продолжат бороться с инфляцией.От этого и будет зависеть дальше.Но Больше вероятность борьбы с инфляцией и соотв все активы и рынки вниз.Просто это не за один день происходит.
ПС ещё раз - рядом с графиком крипты смотрите за СП500, ДЖ...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:17

Рывок вверх...инфляция оказалась лучше ожиданий.Выросли амероиндексы и крипта.Опять смотрю аналитегов, крайне редко кто из них опирается на реальные причины роста.В основном, вот мол биток пашёл, биток захотел...Да ничего биток сам по себе уже не может сделать.Если взять график на больших ТФ, то видно, что коррекция в текущей 4й волне ещё мала по времени.Да реально, может и доползти до 28-30 для зебры с фантомом.Но средне-долгосрочно и график и фундамент за падение.На графике всё тот же мишкин флаг, а у нек монет мишкин клин.А фундаментально снижение инфляции до 8,5% это ещё далеко не 2%, да и с сентября фрс будет изымать уже в 2 раза больше долларов - 95 ярдов в месяц.Поэтому 5й волне очень вероятно ещё быть...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:32

Прогноз на увеличение ставки федами в сентябре 50бп вместо 75бп. Уровень безработицы упал до рекордных 3,5%. Экономика ещё сползёт в рецессию, но позже. Сейчас в фонду загоняют, крипта подтягивается.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:Прогноз на увеличение ставки федами в сентябре 50бп вместо 75бп.


До конца года план 3,4%.А ещё 3 заседания.Тут уже и по 0,25 будут тоже.Я конечно не полный фанат ТА, но график просто кричит, что будет ещё пролив.И СП и БТС.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:57

BlackRock Launches Bitcoin Private Trust

The world’s largest asset manager with $10 trillion in assets under management, BlackRock, has announced the launch of a spot Bitcoin private trust.
The private trust will be available only to institutional clients in the U.S.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:31

  phantom_systems написав:
  чик написав:получается пока из 2х ташников с ютуба и дж прав оказался ильюха, который ни раз грил 24500 со сквизом и обратно, доживём до понедельника...

Это был не сквиз и это ещё не конец шоу. Бутериум на 2к идёт.

с этими их выкрутасами токо малую часть додержал :( а етс нормально проторговал :)
чик
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