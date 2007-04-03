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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 сер, 2022 12:22
phantom_systems
у вас есть мысли шо с эосом буде? у мну его немного осталось, но жаль в минус сливать...
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чик
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:21
чик написав:phantom_systems
у вас есть мысли шо с эосом буде? у мну его немного осталось, но жаль в минус сливать...
Я этот шлак на дне усреднил. Половину недавно перелил в деда, остальное до конца месяца закрою. Не взлетит оно, потому что никому реально не нужно. Тёрки между холдерами и block.one не добавляют оптимизма, это ещё до суда не дошло.
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phantom_systems
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Додано: Пон 15 сер, 2022 17:00
Кучинелли написав: phantom_systems написав:
Уже месяц в боковике как прошлым летом, не вопрос ещё месяц подождать. Как только киты наберут позиции, снова раскачают рынок.
Вот, действительно факт, который хочется проверить.Вот давай и в теч месяца посмотрим.Кстати по фигуре рисуется медвежий флаг с целью 16ХХХ.Кстати, об уверенности - я чаще пишу фразы, что есть большая вероятность или подобные.Как некоторые писать - будет столько то не хочется, т к это несерьёзно.
а вот и месяц почти прошел с флагом)
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