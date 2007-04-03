RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3100310131023103
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:22

phantom_systems
у вас есть мысли шо с эосом буде? у мну его немного осталось, но жаль в минус сливать...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6853
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5902 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 16:21

  чик написав:phantom_systems
у вас есть мысли шо с эосом буде? у мну его немного осталось, но жаль в минус сливать...

Я этот шлак на дне усреднил. Половину недавно перелил в деда, остальное до конца месяца закрою. Не взлетит оно, потому что никому реально не нужно. Тёрки между холдерами и block.one не добавляют оптимизма, это ещё до суда не дошло.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:00

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Уже месяц в боковике как прошлым летом, не вопрос ещё месяц подождать. Как только киты наберут позиции, снова раскачают рынок.


Вот, действительно факт, который хочется проверить.Вот давай и в теч месяца посмотрим.Кстати по фигуре рисуется медвежий флаг с целью 16ХХХ.Кстати, об уверенности - я чаще пишу фразы, что есть большая вероятность или подобные.Как некоторые писать - будет столько то не хочется, т к это несерьёзно.

а вот и месяц почти прошел с флагом)
sergia
 
Повідомлень: 481
З нами з: 14.12.20
Подякував: 104 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

К полету все готовы?? Сейчас будет завершающая коррекция от этого минироста последних недель,капитуляция майнеров практически на исходе,еще неделя-две,все будет завершено.Позиции надеюсь все набрали??Потом нас ожидает как минимум 1.5-2 мес. бычьего рынка.Цели-довольно простые,незакрытые Гэпы на фьючах,первый-это 27500-28500тыс,второй 34500-35300. Доминация альты вот уже больше года идет с понижающимися минимумами,ожидаю миниальтсезон,с пробоем тренда на уровне 39%,можем пойти хорошенько ниже еще,обновив прошлые минимумы 2018года на уровнях 35%,обновим его куда то в район 30-31% Ну,а потом...начнется самое интересное,как и писал пару месяцев назад...незакрытый Гэп на 9800 нас ждет....Сейчас,надеюсь его закрывать не пойдем,но рано или поздно,это произойдет.Скриньте!

Предыдущее мое мнение по рынку двухмесячной давности от 19.06,кто забыл...На много я ошибся?? :lol:

  osafly написав:Уже почти две недели как началась капитуляция майнеров,а это верный признак,по которому я лично,всегда предупреждал форумчан о скором отсоке(росте рынка) и он....не за горами-очередной Вам ALERT!! Данный индикатор напомню,срабатывал более чем в 90% случаев за всю свою историю..Чего ожидаю я??? В течении месяца-нескольких недель,будет скорее всего боковик(17-21тыс-плавный набор позиций) с обновлением текущего лоя куда то в район в 15-16тыс(вероятнее всего,ниже сейчас-как то не верю,но это рынок) Альты просели практически все на 93-97% Вы все ждете что они вообще обнулятся что ли??? Начинать покупки можно уже сейчас,без фанатизма и на стейкинг..Ожидаю рост битка в течении 5-7 недель после конечной отрисовки индикатора(может занять еще до одного месяца),куда нибудь в район 35-38тыс...Да,дед иксанет еще в этом году,а альты сделают по 3-5 иксов,а Вы как думали,после такого пролива...Ну,а потом...потом мы друзья мои,пойдем закрывать ГЭП на 9600,о котором я Вам еще месяцев десять назад писать начал...Зовите Дмитрия,любителя БНБ,он скринил мои прогнозы,крутя одновременно пальцем у виска очевидно,думая что я сумасшедший...И где теперь его то БНБ ?? Правильно,в ж... Ни о какой тысяче,речь уже не идет и влажные сны не снятся я так понимаю. Терпение и только терпение,этот рынок дает заработать только терпеливым.Усе буде добре.Готуйтеся!
Востаннє редагувалось osafly в Вів 16 сер, 2022 11:20, всього редагувалось 1 раз.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1428
З нами з: 29.05.14
Подякував: 78 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

очередной раз интересуюсь - зачем гепы нужно закрывать ? никто нигде не может мне ответить на этот вопрос.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3617
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1732 раз.
Подякували: 1608 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:22

  Alex2007 написав:очередной раз интересуюсь - зачем гепы нужно закрывать ?


Я не могу сказать зачем,но закрываются они практически с более чем 90-95% вероятностью по рынку.Это как у котов,спросите их,на кой хрен они в 4 утра встают и начинают "бесоебить" по дому??? :mrgreen:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1428
З нами з: 29.05.14
Подякував: 78 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3100310131023103
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 9865, 9866, 9867
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
98660 241653373
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 10:35
striped
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22542443
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
Як ринок відреагував на рішення НБУ скасувати покупку, прода
R2 » Пон 08 сер, 2016 22:17
4 2839
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2016 11:20
_Mykola_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1321)
16.08.2022 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.