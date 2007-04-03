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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 сер, 2022 12:22
phantom_systems
у вас есть мысли шо с эосом буде? у мну его немного осталось, но жаль в минус сливать...
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чик
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:21
чик написав:phantom_systems
у вас есть мысли шо с эосом буде? у мну его немного осталось, но жаль в минус сливать...
Я этот шлак на дне усреднил. Половину недавно перелил в деда, остальное до конца месяца закрою. Не взлетит оно, потому что никому реально не нужно. Тёрки между холдерами и block.one не добавляют оптимизма, это ещё до суда не дошло.
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phantom_systems
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Додано: Пон 15 сер, 2022 17:00
Кучинелли написав: phantom_systems написав:
Уже месяц в боковике как прошлым летом, не вопрос ещё месяц подождать. Как только киты наберут позиции, снова раскачают рынок.
Вот, действительно факт, который хочется проверить.Вот давай и в теч месяца посмотрим.Кстати по фигуре рисуется медвежий флаг с целью 16ХХХ.Кстати, об уверенности - я чаще пишу фразы, что есть большая вероятность или подобные.Как некоторые писать - будет столько то не хочется, т к это несерьёзно.
а вот и месяц почти прошел с флагом)
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sergia
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:14
К полету все готовы?? Сейчас будет завершающая коррекция от этого минироста последних недель,капитуляция майнеров практически на исходе,еще неделя-две,все будет завершено.Позиции надеюсь все набрали??Потом нас ожидает как минимум 1.5-2 мес. бычьего рынка.Цели-довольно простые,незакрытые Гэпы на фьючах,первый-это 27500-28500тыс,второй 34500-35300. Доминация альты вот уже больше года идет с понижающимися минимумами,ожидаю миниальтсезон,с пробоем тренда на уровне 39%,можем пойти хорошенько ниже еще,обновив прошлые минимумы 2018года на уровнях 35%,обновим его куда то в район 30-31% Ну,а потом...начнется самое интересное,как и писал пару месяцев назад...незакрытый Гэп на 9800 нас ждет....Сейчас,надеюсь его закрывать не пойдем,но рано или поздно,это произойдет.Скриньте!
Предыдущее мое мнение по рынку двухмесячной давности от 19.06,кто забыл...На много я ошибся??
osafly написав:
Уже почти две недели как началась капитуляция майнеров,а это верный признак,по которому я лично,всегда предупреждал форумчан о скором отсоке(росте рынка) и он....не за горами-очередной Вам ALERT!! Данный индикатор напомню,срабатывал более чем в 90% случаев за всю свою историю..Чего ожидаю я??? В течении месяца-нескольких недель,будет скорее всего боковик(17-21тыс-плавный набор позиций) с обновлением текущего лоя куда то в район в 15-16тыс(вероятнее всего,ниже сейчас-как то не верю,но это рынок) Альты просели практически все на 93-97% Вы все ждете что они вообще обнулятся что ли??? Начинать покупки можно уже сейчас,без фанатизма и на стейкинг..Ожидаю рост битка в течении 5-7 недель после конечной отрисовки индикатора(может занять еще до одного месяца),куда нибудь в район 35-38тыс...Да,дед иксанет еще в этом году,а альты сделают по 3-5 иксов,а Вы как думали,после такого пролива...Ну,а потом...потом мы друзья мои,пойдем закрывать ГЭП на 9600,о котором я Вам еще месяцев десять назад писать начал...Зовите Дмитрия,любителя БНБ,он скринил мои прогнозы,крутя одновременно пальцем у виска очевидно,думая что я сумасшедший...И где теперь его то БНБ ?? Правильно,в ж... Ни о какой тысяче,речь уже не идет и влажные сны не снятся я так понимаю. Терпение и только терпение,этот рынок дает заработать только терпеливым.Усе буде добре.Готуйтеся!
Востаннє редагувалось osafly
в Вів 16 сер, 2022 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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osafly
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:19
очередной раз интересуюсь - зачем гепы нужно закрывать ? никто нигде не может мне ответить на этот вопрос.
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