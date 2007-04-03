phantom_systems написав:
не верю, буду основательно разгружаться.
Це дуже гарний сигнал, "надо брать"
. Згадайте ETC, BTG в 20-21 році, також ніхто в них не вірив. Тоді також основну частину продала, зловила 1,5-2хх, і потім тільки спотерігала за справжнім ростом. ...Спрацювали відкладені ордера по EOS (0,9$ и 1,25$), хай трохи полежать, все одно продати не можу,- в Херсоні немає нашого мобільного зв'язку, а на біржі 2FA, не маю змоги зайти в аккаунт, щоб виставити ордер. Хай щастить і береже Бог.