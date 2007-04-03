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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3101310231033104
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:07

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:не верю, буду основательно разгружаться.
Це дуже гарний сигнал, "надо брать" :). Згадайте ETC, BTG в 20-21 році, також ніхто в них не вірив. Тоді також основну частину продала, зловила 1,5-2хх, і потім тільки спотерігала за справжнім ростом. ...Спрацювали відкладені ордера по EOS (0,9$ и 1,25$), хай трохи полежать, все одно продати не можу,- в Херсоні немає нашого мобільного зв'язку, а на біржі 2FA, не маю змоги зайти в аккаунт, щоб виставити ордер. Хай щастить і береже Бог.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:02

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  phantom_systems написав:Эос всё-таки пропампили после недавнего анонса хард форка, ребрендинга, смены девелоперов и нового плана. Всё равно в этот бутериум-киллер не верю, буду основательно разгружаться.

па 1.6 ушло, а до 1.7 не дотянули. надо было больше сливать - проморгал...
некоторые считают, если уйдём ниже 23650 меньше шансов буде пока на дальнейший рост.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

ташники-аналитики просили до 22700-22400, а получили 21250 :o апять набрался всякого...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:52

Так это же хорошо, можно слитые альты обратно выкупить перед очередным загоном
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:09

  phantom_systems написав:Так это же хорошо, можно слитые альты обратно выкупить перед очередным загоном

я не то шоб недоволен, но вже частично выкупил, бо так резко не рассчитывал - можно было дешевле взять. бум добирать, если ниже пойдёмс - жаждущим чуток тезера слил...
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