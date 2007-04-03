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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3102310331043105
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:44

  Moneta написав:А где Зебра?


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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 19:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Игорь написав:ETC или ETH брали ?

всего понемногу из "первых" 10, етс уже чуток продал...
чик
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