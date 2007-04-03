Додано: Пон 22 сер, 2022 18:59

phantom_systems написав:

По мне так на загон оленей похоже. Лучше зек по 60 баксов брать, он регулярно иксует, а в этом убиваторе можно легко так ещё на годик зависнуть. Он уже 2 икса от дна сделал. По мне так на загон оленей похоже. Лучше зек по 60 баксов брать, он регулярно иксует, а в этом убиваторе можно легко так ещё на годик зависнуть. Он уже 2 икса от дна сделал.

Да какой там загон,он уже бесчисленное колличество "днов" своих попробивал и обновил.Как раз таки по ценам в районе 1 бакса можно смело брать и кидать на стейк,рано или поздно,что нибудь из него и вылезет...Мне ситуация очень-очень напоминает по монете Waves..Точно такое же..Я его 2019-20 задолбался держать и усреднять...Оно все сунулось и сунулось до низу..Так же точно было откровенно понятно,что толку с него уже не будет и былых цен тоже...Укатали точно так же ниже плинтуса в район 0.5$ У меня нервы не выдержали и продал сразу с минимум прибыли в районе 2S и потом......Кому интересно,посмотрите график,какие цены были потом начиная с конца 2020г....Тоже самое будет и с EOSом