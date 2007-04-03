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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3103310431053106
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 14:40

  greenozon написав:
  osafly написав:Капитуляция майнеров завершена

ще не завершена
от коли ефір перейде на POS тоді буде better new world :)


А при чем здесь эфир??? Я об индикаторе писал,он не имеет к эфиру отношения,only BTC.

Пацаны,а по EOSу коли хардфорк планируется в сентябре,планируют насыпать новые монеты держателям EOS у кого на спотовых аккаунтах,или Стейкинг тоже учитывается??Обычно как происходило,если кто помнит форки на BCH и ETH...Там как было?? Кто еще конкретные новости по EOSу слыхал?? Выходит не зря его ниже плинтуса запихали в июле,чтоб откупить на дне...Думаю,если все пройдет успешно и проектом займутся,есть все шансы за год-два увидать его как минимум с обновлением хая 2018???
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 17:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:па 1.6 ушло, а до 1.7 не дотянули. надо было больше сливать - проморгал...

боевая какаха - дотянула таки...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 17:26

  osafly написав:
  greenozon написав:
  osafly написав:Капитуляция майнеров завершена

ще не завершена
от коли ефір перейде на POS тоді буде better new world :)


А при чем здесь эфир??? Я об индикаторе писал,он не имеет к эфиру отношения,only BTC.

Пацаны,а по EOSу коли хардфорк планируется в сентябре,планируют насыпать новые монеты держателям EOS у кого на спотовых аккаунтах,или Стейкинг тоже учитывается??Обычно как происходило,если кто помнит форки на BCH и ETH...Там как было?? Кто еще конкретные новости по EOSу слыхал?? Выходит не зря его ниже плинтуса запихали в июле,чтоб откупить на дне...Думаю,если все пройдет успешно и проектом займутся,есть все шансы за год-два увидать его как минимум с обновлением хая 2018???

По ЭОСу жду X10 - иначе мне в 0 не выйти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 17:44

С чего бы это новые эосы насыпать? Просто отлучают block.one от кормушки, а от разработки они давно самоустранились, освоив всю кассу в 4 ярда. Всё равно на хайпе и ожиданиях туземуна долго не продержится, сольют его как обычно. Всего 2 месяца назад в коматозе валялся, мало кто подбирал.

Кстати, кто-нибудь вообще пробовал зарегать себе стандартный 12-значный адрес типа bitfinexdep1 в эосе? Так он стоит 208 эосов. Далеко они пойдут с такими расценками.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 18:13

  airmax78 написав:По ЭОСу жду X10 - иначе мне в 0 не выйти.


А по чем у Вас вход,если не секрет,если Х10 нужно чтоб в безубыток выйти?? Почему не усредняли позицию тогда, хотя бы по баксу??? Уже б что то более-менее было. Ближайшие внятные цели по нему,при наличии туземуна всего рынка и положительных новостей по монете,это 4 бакса с весьма сильным сопротивлением которое нужно преодолеть...На прошлом туземуне, он 3 или 4 раза долбился об него,прежде чем сломать.Дальше 5-6$ которые в ближайшее время,думаю вряд ли достигнем....
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 18:19

  phantom_systems написав:С чего бы это новые эосы насыпать?


Фантом,так типа форк обещают,сеть новую запустить обещают,раздельную от EOS монета должна там вроде новая появится.Иначе,с чего его скупать то начали,просто из за обещаний что ли?? Торги по нему приличные,с хорошими объемами.Перед этими новостями,его для того очевидно в пол и укатали на 0.8$,чтоб скупить подешевле.Если будут реальные шаги и действия,а не очередные бла-бла-бла,как с биржей,может улететь весьма и весьма высоко.Вон эфир классик,биткоин голд,тоже пинали-шпыняли и что теперь....Труп BTG вообще воскрес и пошел :lol: И уже год как ходит и чухает себя нормально,хотя никому он в одно место не впился...Абсолютная бесполезность.А здесь монета с блокчейном своим,биржей,с анонсированными изменениями.Был убицей эфира,теперь обещают и Солану прикончить :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 18:38

  osafly написав:
  phantom_systems написав:С чего бы это новые эосы насыпать?


Фантом,так типа форк обещают,сеть новую запустить обещают,раздельную от EOS монета должна там вроде новая появится.Иначе,с чего его скупать то начали,просто из за обещаний что ли??

Ну, вот change log сентябрьского релиза, вроде бы ничего особенного: https://eosnetwork.com/blog/mandel-v3-1 ... -features/

По мне так на загон оленей похоже. Лучше зек по 60 баксов брать, он регулярно иксует, а в этом убиваторе можно легко так ещё на годик зависнуть. Он уже 2 икса от дна сделал.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 18:59

  phantom_systems написав:
По мне так на загон оленей похоже. Лучше зек по 60 баксов брать, он регулярно иксует, а в этом убиваторе можно легко так ещё на годик зависнуть. Он уже 2 икса от дна сделал.


Да какой там загон,он уже бесчисленное колличество "днов" своих попробивал и обновил.Как раз таки по ценам в районе 1 бакса можно смело брать и кидать на стейк,рано или поздно,что нибудь из него и вылезет...Мне ситуация очень-очень напоминает по монете Waves..Точно такое же..Я его 2019-20 задолбался держать и усреднять...Оно все сунулось и сунулось до низу..Так же точно было откровенно понятно,что толку с него уже не будет и былых цен тоже...Укатали точно так же ниже плинтуса в район 0.5$ У меня нервы не выдержали и продал сразу с минимум прибыли в районе 2S и потом......Кому интересно,посмотрите график,какие цены были потом начиная с конца 2020г....Тоже самое будет и с EOSом
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:56

Всё может быть, но больше я в этом шлаке не залипну, когда оно в очередной раз будет $1 вниз прогрызать. Лучше иметь 10-20 процентов с каждого отскока.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:28

  phantom_systems написав:Всё может быть, но больше я в этом шлаке не залипну, когда оно в очередной раз будет $1 вниз прогрызать.


А как пошел,как пошел красиво.Давно так не шел... Аж замому интересно,куда ж его закинут?? Очевидно первая цель будет трешка,которую топтали-топтали,всю исходили-истыкали за столько лет.Если еще и дед полетит,будет всем уверовавшим профит и иксы :D Нисходящий канал в котором волочились с мая 21г пробит повторно,смотрим теперь,закрепится-или снова ложный пробой.Если закрепимся,можно будет говорить о смене тренда-дорога вверх открыта.Учитывая "хеш риббонс"-рост состоится.Даже до 21 сентября,можно ох как дофигенько вырасти....хотелось бы.Впервые на моей памяти,когда эта монета идет против рынка в рост на коррекции,а не падает ускоренным темпом больше всех остальных,не спроста это.
osafly
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