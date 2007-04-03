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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3104310531063107
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:33

  osafly написав:
  airmax78 написав:По ЭОСу жду X10 - иначе мне в 0 не выйти.


А по чем у Вас вход,если не секрет,если Х10 нужно чтоб в безубыток выйти?? Почему не усредняли позицию тогда, хотя бы по баксу??? Уже б что то более-менее было. Ближайшие внятные цели по нему,при наличии туземуна всего рынка и положительных новостей по монете,это 4 бакса с весьма сильным сопротивлением которое нужно преодолеть...На прошлом туземуне, он 3 или 4 раза долбился об него,прежде чем сломать.Дальше 5-6$ которые в ближайшее время,думаю вряд ли достигнем....

Дорогой вход, прямо скажем. Тогда биткоин шел на 300куе по самым скромным подсчетам.
Мне, чтобы выйти в 0, нужно:
X10 по Эос
X10 по Риппл
X5 по эфиру
X3 по биткоину
Иксы для меня не игрушки, а вопрос жизни и смерти. Я даже футболку себе купил с надписью "To the Moon!"
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 15:29

  airmax78 написав:X5 по эфиру
X3 по биткоину

вопрос времени,
биток 28к, в перспективе до 48к
эфир - 7к когда хз, но раз вырос до 4000, значит потенциал есть обогнать биток по капе
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 15:41

  Zebra написав:
  airmax78 написав:X5 по эфиру
X3 по биткоину

вопрос времени,
биток 28к, в перспективе до 48к
эфир - 7к когда хз, но раз вырос до 4000, значит потенциал есть обогнать биток по капе


а до того как станет 28/48, до скольки и сколько раз упадёт упадет? до 17, 14?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 23 сер, 2022 20:09, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 15:48

  airmax78 написав:Мне, чтобы выйти в 0, нужно:
X10 по Эос
X10 по Риппл
X5 по эфиру
X3 по биткоину
Иксы для меня не игрушки, а вопрос жизни и смерти. Я даже футболку себе купил с надписью "To the Moon!"


Что то Ваши подсчеты по иксам не увязываются с математической реальностью..В этом цикле,хай рипла был по 2$.Даже если Вы его набрали на хаях,сейчас он 0.37$ Х10 выйти в ноль,получается 3.7S. Да Вы спекулянт батенька. :mrgreen: Сдается мне,Вы нас всех тут разыгрываете и откровенно "гоните" :lol: С эфиром-та же самая история...Мюнхаузен! Усредняйтесь и не заливайте нам тут
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 17:12

  Zebra написав:
  airmax78 написав:X5 по эфиру
X3 по биткоину

вопрос времени,
биток 28к, в перспективе до 48к
эфир - 7к когда хз, но раз вырос до 4000, значит потенциал есть обогнать биток по капе

Для меня это уже вопрос религии. Я готов ждать. Готов заставить ждать своих детей и внуков. У меня на косяке двери теперь такая мезуза: "אנחנו נהיה עשירים יותר" (ми будем багатії)(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:20

  airmax78 написав: Я готов ждать. Готов заставить ждать своих детей и внуков. У меня на косяке двери теперь такая мезуза: "אנחנו נהיה עשירים יותר" (ми будем багатії)(с)


Нет ничего постояннее-чем временное.А жить отложенной жизнью,это такое себе удовольствие.Война прекрасно продемонстрировала всем,что человеческая жизнь-так нежна,сегодня она есть....а завтра ее уже нет.Ракета в дом и ждать уже ничего не надо.Живите лучше здесь и сейчас,а не мечтами.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Мне ситуация очень-очень напоминает по монете Waves..
У WAVES, кстати, большой движ намечается в четвёртом квартале этого и в первом квартале следующего года. Так что Вы присмотритесь.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:56

  aleexxxx написав:
  osafly написав:Мне ситуация очень-очень напоминает по монете Waves..
У WAVES, кстати, большой движ намечается в четвёртом квартале этого и в первом квартале следующего года. Так что Вы присмотритесь.


Эта монета нанесла мне "психологическую травму" :lol: :mrgreen: в свое время,как уже писал,поэтому с тех пор,я ее не торгую...Как и не торгую уже давно старые анонимы типа Зэк,Дэш,Монеро...Как говорил "итальянец" Кучинелли-все это старье,как гав-но мамонта и он реально прав.Сейчас столько проектов.Для себя отдаю предпочтение альтам блокчейнов, кошельков,токены DEX бирж. Там вижу перспективы,развитие и иксы(возможные),ну а EOS-этот старик,скорее исключение из правил,чисто ради упрямства и вера в то,что эта зараза всех еще удивит :D да так,что глаза у всех на лоб полезут :shock:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:01

Эта монета нанесла мне "психологическую травму" :lol: :mrgreen: в свое время,как уже писал,поэтому с тех пор,я ее не торгую...Как и не торгую уже давно старые анонимы типа Зэк,Дэш,Монеро...Как говорил "итальянец" Кучинелли-все это старье,как гав-но мамонта и он реально прав.Сейчас столько проектов.Для себя отдаю предпочтение альтам блокчейнов, кошельков,токены DEX бирж. Там вижу перспективы,развитие и иксы(возможные),ну а EOS-этот старик,скорее исключение из правил,чисто ради упрямства и вера в то,что эта зараза всех еще удивит :D да так,что глаза у всех на лоб полезут :shock:

Ну, так WAVES - это ж и блокчейн, и DEX биржа. Видимо, нанесенная травма была очень болезненной.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:29

  aleexxxx написав:
Эта монета нанесла мне "психологическую травму" :lol: :mrgreen: в свое время,как уже писал,поэтому с тех пор,я ее не торгую...Как и не торгую уже давно старые анонимы типа Зэк,Дэш,Монеро...Как говорил "итальянец" Кучинелли-все это старье,как гав-но мамонта и он реально прав.Сейчас столько проектов.Для себя отдаю предпочтение альтам блокчейнов, кошельков,токены DEX бирж. Там вижу перспективы,развитие и иксы(возможные),ну а EOS-этот старик,скорее исключение из правил,чисто ради упрямства и вера в то,что эта зараза всех еще удивит :D да так,что глаза у всех на лоб полезут :shock:

Ну, так WAVES - это ж и блокчейн, и DEX биржа. Видимо, нанесенная травма была очень болезненной.


Да я в курсе,что там три в одном флаконе,еще и стейбл свой имеется,забыли еще его упомянуть....Да-да... Только как то все все равно печально с этим проектом.Кроме бла-бла-бла...и откровенных спекуляций,все тоже самое что и с EOS,только пропампили и засадили на хаях публику..Сомневаюсь что мы увидим по этой монете хоть треть того,что на ней нарисовали в этом году..Waves-то такой DEX,как из гов-на пуля...Лично мое мнение.
osafly
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