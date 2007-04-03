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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:33
osafly написав: airmax78 написав:
По ЭОСу жду X10 - иначе мне в 0 не выйти.
А по чем у Вас вход,если не секрет,если Х10 нужно чтоб в безубыток выйти?? Почему не усредняли позицию тогда, хотя бы по баксу??? Уже б что то более-менее было. Ближайшие внятные цели по нему,при наличии туземуна всего рынка и положительных новостей по монете,это 4 бакса с весьма сильным сопротивлением которое нужно преодолеть...На прошлом туземуне, он 3 или 4 раза долбился об него,прежде чем сломать.Дальше 5-6$ которые в ближайшее время,думаю вряд ли достигнем....
Дорогой вход, прямо скажем. Тогда биткоин шел на 300куе по самым скромным подсчетам.
Мне, чтобы выйти в 0, нужно:
X10 по Эос
X10 по Риппл
X5 по эфиру
X3 по биткоину
Иксы для меня не игрушки, а вопрос жизни и смерти. Я даже футболку себе купил с надписью "To the Moon!"
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airmax78
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Додано: Вів 23 сер, 2022 15:29
airmax78 написав:
X5 по эфиру
X3 по биткоину
вопрос времени,
биток 28к, в перспективе до 48к
эфир - 7к когда хз, но раз вырос до 4000, значит потенциал есть обогнать биток по капе
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Zebra
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Додано: Вів 23 сер, 2022 15:41
Zebra написав: airmax78 написав:
X5 по эфиру
X3 по биткоину
вопрос времени,биток 28к, в перспективе до 48к
эфир - 7к когда хз, но раз вырос до 4000, значит потенциал есть обогнать биток по капе
а до того как станет 28/48, до скольки и сколько раз упадёт упадет? до 17, 14?
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Вів 23 сер, 2022 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 сер, 2022 15:48
airmax78 написав:
Мне, чтобы выйти в 0, нужно:
X10 по Эос
X10 по Риппл
X5 по эфиру
X3 по биткоину
Иксы для меня не игрушки, а вопрос жизни и смерти. Я даже футболку себе купил с надписью "To the Moon!"
Что то Ваши подсчеты по иксам не увязываются с математической реальностью..В этом цикле,хай рипла был по 2$.Даже если Вы его набрали на хаях,сейчас он 0.37$ Х10 выйти в ноль,получается 3.7S. Да Вы спекулянт батенька.
Сдается мне,Вы нас всех тут разыгрываете и откровенно "гоните"
С эфиром-та же самая история...Мюнхаузен! Усредняйтесь и не заливайте нам тут
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osafly
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Додано: Вів 23 сер, 2022 17:12
Zebra написав: airmax78 написав:
X5 по эфиру
X3 по биткоину
вопрос времени,
биток 28к, в перспективе до 48к
эфир - 7к когда хз, но раз вырос до 4000, значит потенциал есть обогнать биток по капе
Для меня это уже вопрос религии. Я готов ждать. Готов заставить ждать своих детей и внуков. У меня на косяке двери теперь такая мезуза: "אנחנו נהיה עשירים יותר" (ми будем багатії)(с)
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airmax78
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Додано: Вів 23 сер, 2022 21:20
airmax78 написав:
Я готов ждать. Готов заставить ждать своих детей и внуков. У меня на косяке двери теперь такая мезуза: "אנחנו נהיה עשירים יותר" (ми будем багатії)(с)
Нет ничего постояннее-чем временное.А жить отложенной жизнью,это такое себе удовольствие.Война прекрасно продемонстрировала всем,что человеческая жизнь-так нежна,сегодня она есть....а завтра ее уже нет.Ракета в дом и ждать уже ничего не надо.Живите лучше здесь и сейчас,а не мечтами.
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osafly
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Додано: Вів 23 сер, 2022 21:41
osafly написав:
Мне ситуация очень-очень напоминает по монете Waves..
У WAVES, кстати, большой движ намечается в четвёртом квартале этого и в первом квартале следующего года. Так что Вы присмотритесь.
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aleexxxx
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Додано: Вів 23 сер, 2022 21:56
aleexxxx написав: osafly написав:
Мне ситуация очень-очень напоминает по монете Waves..
У WAVES, кстати, большой движ намечается в четвёртом квартале этого и в первом квартале следующего года. Так что Вы присмотритесь.
Эта монета нанесла мне "психологическую травму"
в свое время,как уже писал,поэтому с тех пор,я ее не торгую...Как и не торгую уже давно старые анонимы типа Зэк,Дэш,Монеро...Как говорил "итальянец" Кучинелли-все это старье,как гав-но мамонта и он реально прав.Сейчас столько проектов.Для себя отдаю предпочтение альтам блокчейнов, кошельков,токены DEX бирж. Там вижу перспективы,развитие и иксы(возможные),ну а EOS-этот старик,скорее исключение из правил,чисто ради упрямства и вера в то,что эта зараза всех еще удивит
да так,что глаза у всех на лоб полезут
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osafly
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Додано: Вів 23 сер, 2022 22:01
Эта монета нанесла мне "психологическую травму"
в свое время,как уже писал,поэтому с тех пор,я ее не торгую...Как и не торгую уже давно старые анонимы типа Зэк,Дэш,Монеро...Как говорил "итальянец" Кучинелли-все это старье,как гав-но мамонта и он реально прав.Сейчас столько проектов.Для себя отдаю предпочтение альтам блокчейнов, кошельков,токены DEX бирж. Там вижу перспективы,развитие и иксы(возможные),ну а EOS-этот старик,скорее исключение из правил,чисто ради упрямства и вера в то,что эта зараза всех еще удивит
да так,что глаза у всех на лоб полезут
Ну, так WAVES - это ж и блокчейн, и DEX биржа. Видимо, нанесенная травма была очень болезненной.
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aleexxxx
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Додано: Вів 23 сер, 2022 22:29
aleexxxx написав:
Эта монета нанесла мне "психологическую травму"
в свое время,как уже писал,поэтому с тех пор,я ее не торгую...Как и не торгую уже давно старые анонимы типа Зэк,Дэш,Монеро...Как говорил "итальянец" Кучинелли-все это старье,как гав-но мамонта и он реально прав.Сейчас столько проектов.Для себя отдаю предпочтение альтам блокчейнов, кошельков,токены DEX бирж. Там вижу перспективы,развитие и иксы(возможные),ну а EOS-этот старик,скорее исключение из правил,чисто ради упрямства и вера в то,что эта зараза всех еще удивит
да так,что глаза у всех на лоб полезут
Ну, так WAVES - это ж и блокчейн, и DEX биржа. Видимо, нанесенная травма была очень болезненной.
Да я в курсе,что там три в одном флаконе,еще и стейбл свой имеется,забыли еще его упомянуть....Да-да... Только как то все все равно печально с этим проектом.Кроме бла-бла-бла...и откровенных спекуляций,все тоже самое что и с EOS,только пропампили и засадили на хаях публику..Сомневаюсь что мы увидим по этой монете хоть треть того,что на ней нарисовали в этом году..Waves-то такой DEX,как из гов-на пуля...Лично мое мнение.
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osafly
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