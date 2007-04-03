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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 сер, 2022 11:25
подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.
спс
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baraka
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Додано: Сер 24 сер, 2022 11:41
baraka написав:
подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.
Выбирай любой из https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html
(с некоторых украинских провайдеров сайт может быть не доступен). Правда, на бинансе курс последнее время немного лучше, чем там.
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moveton
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:11
moveton написав: baraka написав:
подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.
Выбирай любой из https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html
(с некоторых украинских провайдеров сайт может быть не доступен). Правда, на бинансе курс последнее время немного лучше, чем там.
так с банана напрямую оно и не выводится
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:12
baraka написав:
подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.
спс
выводите через п2п с банана
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:20
зеркало есть. Вместо ru - net . Заходит тогда нормально.
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maksymzp88
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