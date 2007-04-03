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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3105310631073108
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 11:25

подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.
спс
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 11:41

  baraka написав:подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.

Выбирай любой из https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html (с некоторых украинских провайдеров сайт может быть не доступен). Правда, на бинансе курс последнее время немного лучше, чем там.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:11

  moveton написав:
  baraka написав:подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.

Выбирай любой из https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html (с некоторых украинских провайдеров сайт может быть не доступен). Правда, на бинансе курс последнее время немного лучше, чем там.


так с банана напрямую оно и не выводится
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:12

  baraka написав:подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.
спс


выводите через п2п с банана
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:20

  moveton написав:Выбирай любой из https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html (с некоторых украинских провайдеров сайт может быть не доступен). Правда, на бинансе курс последнее время немного лучше, чем там.

зеркало есть. Вместо ru - net . Заходит тогда нормально.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 01:53

Ну что, скоро 20 пробьем )
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