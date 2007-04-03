RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3106310731083109>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 11:25

подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.
спс
baraka
 
Повідомлень: 5227
З нами з: 09.10.12
Подякував: 793 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 11:41

  baraka написав:подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.

Выбирай любой из https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html (с некоторых украинских провайдеров сайт может быть не доступен). Правда, на бинансе курс последнее время немного лучше, чем там.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2267
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:11

  moveton написав:
  baraka написав:подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.

Выбирай любой из https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html (с некоторых украинских провайдеров сайт может быть не доступен). Правда, на бинансе курс последнее время немного лучше, чем там.


так с банана напрямую оно и не выводится
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38671
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6171 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:12

  baraka написав:подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.
спс


выводите через п2п с банана
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38671
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6171 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:20

  moveton написав:Выбирай любой из https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html (с некоторых украинских провайдеров сайт может быть не доступен). Правда, на бинансе курс последнее время немного лучше, чем там.

зеркало есть. Вместо ru - net . Заходит тогда нормально.
maksymzp88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 21.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 01:53

Ну что, скоро 20 пробьем )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38671
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6171 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:00

Yes
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38671
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6171 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:08

Таримся?
Думаю Батону докупить в общую кошелку
Гривны савсем мала-мала осталось :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2994
З нами з: 05.05.21
Подякував: 185 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:12

  Amethyst написав:Таримся?
Думаю Батону докупить в общую кошелку
Гривны савсем мала-мала осталось :(


ну биток 20-, это он уже в статусе "дешевый", можно начинать брать, постепенно усредняясь с каждыми новыми -500/-1000.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38671
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6171 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:15

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:Таримся?
Думаю Батону докупить в общую кошелку
Гривны савсем мала-мала осталось :(


ну биток 20-, это он уже в статусе "дешевый", можно начинать брать, постепенно усредняясь с каждыми новыми -500/-1000.

И так до 9000? У меня нервы не выдержать или жена убьёт.
Ну до 16..15К мож я еще как пропетляю, ну и тада уже жене ну хотя бы к весне нужно обещать хату на Акденизе и свою маааленькую машинку 8) :lol:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2994
З нами з: 05.05.21
Подякував: 185 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
7
  #<1 ... 3106310731083109>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 9898, 9899, 9900
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
98995 241893468
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 11:23
reus
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
3 783
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 сер, 2022 09:31
Wellcrypto
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22549040
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (615)
28.08.2022 12:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.