|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 сер, 2022 11:25
подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.
спс
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5227
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 791 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 11:41
baraka написав:
подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.
Выбирай любой из https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html
(с некоторых украинских провайдеров сайт может быть не доступен). Правда, на бинансе курс последнее время немного лучше, чем там.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2267
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 сер, 2022 16:11
moveton написав: baraka написав:
подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.
Выбирай любой из https://www.bestchange.ru/tether-trc20- ... d-uah.html
(с некоторых украинских провайдеров сайт может быть не доступен). Правда, на бинансе курс последнее время немного лучше, чем там.
так с банана напрямую оно и не выводится
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38671
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6171 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 25 сер, 2022 16:12
baraka написав:
подскажите плиз обменник USDT -> UAH
вроде как можно через бинанс, но хочется избежать потенциальных вопросов от банка/налоговой.
спс
выводите через п2п с банана
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38671
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6171 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 25 сер, 2022 16:20
зеркало есть. Вместо ru - net . Заходит тогда нормально.
-
maksymzp88
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 21.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 сер, 2022 01:53
Ну что, скоро 20 пробьем )
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38671
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6171 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Нед 28 сер, 2022 11:00
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38671
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6171 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Нед 28 сер, 2022 11:08
Таримся?
Думаю Батону докупить в общую кошелку
Гривны савсем мала-мала осталось
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2994
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Нед 28 сер, 2022 11:12
Amethyst написав:
Таримся?
Думаю Батону докупить в общую кошелку
Гривны савсем мала-мала осталось
ну биток 20-, это он уже в статусе "дешевый", можно начинать брать, постепенно усредняясь с каждыми новыми -500/-1000.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38671
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6171 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Нед 28 сер, 2022 11:15
IMPRINTER написав: Amethyst написав:
Таримся?
Думаю Батону докупить в общую кошелку
Гривны савсем мала-мала осталось
ну биток 20-, это он уже в статусе "дешевый", можно начинать брать, постепенно усредняясь с каждыми новыми -500/-1000.
И так до 9000? У меня нервы не выдержать или жена убьёт.
Ну до 16..15К мож я еще как пропетляю, ну и тада уже жене ну хотя бы к весне нужно обещать хату на Акденизе и свою маааленькую машинку
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2994
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
1
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|98995
|241893468
|
Нед 28 сер, 2022 11:23
reus
|
|3
|783
|
|
|7972
|22549041
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|