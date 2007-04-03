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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 сер, 2022 11:18
Amethyst
ну до 9 не знаю ... для начала надо 10 пробить и 15 ... 15 взять более вероятно, я ориентируюсь на дно 14 ... даже 20 еще официально не пробито, дневная свеча вчерашняя закрыта была на 20031 (что-то в этом роде).
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