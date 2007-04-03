И так до 9000? У меня нервы не выдержать или жена убьёт.
Ну до 16..15К мож я еще как пропетляю, ну и тада уже жене ну хотя бы к весне нужно обещать хату на Акденизе и свою маааленькую машинку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 сер, 2022 11:15
И так до 9000? У меня нервы не выдержать или жена убьёт.
Ну до 16..15К мож я еще как пропетляю, ну и тада уже жене ну хотя бы к весне нужно обещать хату на Акденизе и свою маааленькую машинку
Додано: Нед 28 сер, 2022 11:18
Amethyst
ну до 9 не знаю ... для начала надо 10 пробить и 15 ... 15 взять более вероятно, я ориентируюсь на дно 14 ... даже пробив 20-ти еще официально не зафиксен, дневная свеча вчерашняя закрыта была на 20031 (что-то в этом роде).
Додано: Пон 29 сер, 2022 01:32
Amethyst
так что решаем? шо говорит жена? берем? идет красивый марубозу в направлении 19500
Додано: Пон 29 сер, 2022 09:18
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Как думаете, ETC сквизанёт до 10-13? Ранее он очень сильно вырос.
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