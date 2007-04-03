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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3106310731083109
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:15

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:Таримся?
Думаю Батону докупить в общую кошелку
Гривны савсем мала-мала осталось :(


ну биток 20-, это он уже в статусе "дешевый", можно начинать брать, постепенно усредняясь с каждыми новыми -500/-1000.

И так до 9000? У меня нервы не выдержать или жена убьёт.
Ну до 16..15К мож я еще как пропетляю, ну и тада уже жене ну хотя бы к весне нужно обещать хату на Акденизе и свою маааленькую машинку 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:18

Amethyst

ну до 9 не знаю ... для начала надо 10 пробить и 15 ... 15 взять более вероятно, я ориентируюсь на дно 14 ... даже пробив 20-ти еще официально не зафиксен, дневная свеча вчерашняя закрыта была на 20031 (что-то в этом роде).
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 01:32

Amethyst

так что решаем? шо говорит жена? берем? идет красивый марубозу в направлении 19500
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:58

Краще зачекати, коли індекс страху-жадібності опуститься нижче 15.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:18

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Как думаете, ETC сквизанёт до 10-13? Ранее он очень сильно вырос.
NAVM
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:14

  NAVM написав:Как думаете, ETC сквизанёт до 10-13? Ранее он очень сильно вырос.


сначала упадет до 1000-, а потом когда-то скакнет, через 5 лет, но это не точно ... )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:17

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

У меня два вопроса:
1) Когда прекратится это блдство с выносом хомяков?
2) Где Козак?
Манипуль чувствует свою полную безнаказанность и творит что хочет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:05

airmax78
Цель - вытрясти все.
Пока все по плану. 8)
Rack
 
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