RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3106310731083109
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:15

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:Таримся?
Думаю Батону докупить в общую кошелку
Гривны савсем мала-мала осталось :(


ну биток 20-, это он уже в статусе "дешевый", можно начинать брать, постепенно усредняясь с каждыми новыми -500/-1000.

И так до 9000? У меня нервы не выдержать или жена убьёт.
Ну до 16..15К мож я еще как пропетляю, ну и тада уже жене ну хотя бы к весне нужно обещать хату на Акденизе и свою маааленькую машинку 8) :lol:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3008
З нами з: 05.05.21
Подякував: 185 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 11:18

Amethyst

ну до 9 не знаю ... для начала надо 10 пробить и 15 ... 15 взять более вероятно, я ориентируюсь на дно 14 ... даже пробив 20-ти еще официально не зафиксен, дневная свеча вчерашняя закрыта была на 20031 (что-то в этом роде).
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38673
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6171 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 01:32

Amethyst

так что решаем? шо говорит жена? берем? идет красивый марубозу в направлении 19500
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38673
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6171 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 08:58

Краще зачекати, коли індекс страху-жадібності опуститься нижче 15.
AndriyQ
 
Повідомлень: 4
З нами з: 04.07.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 09:18

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Как думаете, ETC сквизанёт до 10-13? Ранее он очень сильно вырос.
NAVM
 
Повідомлень: 18
З нами з: 08.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:14

  NAVM написав:Как думаете, ETC сквизанёт до 10-13? Ранее он очень сильно вырос.


сначала упадет до 1000-, а потом когда-то скакнет, через 5 лет, но это не точно ... )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38673
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6171 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 14:17

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

У меня два вопроса:
1) Когда прекратится это блдство с выносом хомяков?
2) Где Козак?
Манипуль чувствует свою полную безнаказанность и творит что хочет.
airmax78
 
Повідомлень: 40859
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:05

airmax78
Цель - вытрясти все.
Пока все по плану. 8)
Rack
 
Повідомлень: 239
З нами з: 29.01.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3106310731083109
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 9900, 9901, 9902
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
99013 241912842
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 сер, 2022 15:04
flysoulfly
7bit24.com - Обмен криптовалют, PayPal, UAH, USD, EUR, etc.
7bit24 » Пон 29 сер, 2022 14:54
0 0
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 сер, 2022 14:54
7bit24
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
4 851
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2022 20:40
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.