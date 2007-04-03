Ты со своей Mina уже в 6 раз сложился,от цены входа и стал как йог..Но зато можешь сам себе теперь доставлять удовольствие такой гибкостью.....от покупки Гениальный стратег и повелитель говнокоинов.По твоему,твоя Mina должна упасть теперь на 0.2$ от текущих,а ты при таком пердоманокле сложишься уже не в 6,а 21!! раз от цены входа.Прикинь какая математика! Заработать иксы так трудно,а проибакать-оказывается так легко.Тогда ты будешь не просто йог,а станешь настоящим просветленным хомяком с оранжевой аурой и сможешь даже в дулю закрутиться без особого труда если конечно в окно не выйдешь походить по воздуху