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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3107310831093110
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:57

  Олежан написав:
цены должны сложиться в 2-3 раза минимум


Ты со своей Mina уже в 6 раз сложился,от цены входа и стал как йог..Но зато можешь сам себе теперь доставлять удовольствие такой гибкостью.....от покупки :lol: Гениальный стратег и повелитель говнокоинов.По твоему,твоя Mina должна упасть теперь на 0.2$ от текущих,а ты при таком пердоманокле сложишься уже не в 6,а 21!! раз от цены входа.Прикинь какая математика! Заработать иксы так трудно,а проибакать-оказывается так легко.Тогда ты будешь не просто йог,а станешь настоящим просветленным хомяком с оранжевой аурой и сможешь даже в дулю закрутиться без особого труда :mrgreen: если конечно в окно не выйдешь походить по воздуху :mrgreen:
osafly
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