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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 сер, 2022 18:57
Олежан написав:
цены должны сложиться в 2-3 раза минимум
Ты со своей Mina уже в 6 раз сложился,от цены входа и стал как йог..Но зато можешь сам себе теперь доставлять удовольствие такой гибкостью.....от покупки
Гениальный стратег и повелитель говнокоинов.По твоему,твоя Mina должна упасть теперь на 0.2$ от текущих,а ты при таком пердоманокле сложишься уже не в 6,а 21!! раз от цены входа.Прикинь какая математика! Заработать иксы так трудно,а проибакать-оказывается так легко.Тогда ты будешь не просто йог,а станешь настоящим просветленным хомяком с оранжевой аурой и сможешь даже в дулю закрутиться без особого труда
если конечно в окно не выйдешь походить по воздуху
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osafly
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:56
Биржей Gate.io кто нибудь пользуется??Как впечатления?
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osafly
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Додано: Вів 30 сер, 2022 17:00
osafly написав:
Биржей Gate.io кто нибудь пользуется??Как впечатления?
давай уже кидай свою реферальную ссылку
заработаешь себе на обед)
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Олежан
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:50
Олежан написав: osafly написав:
Биржей Gate.io кто нибудь пользуется??Как впечатления?
давай уже кидай свою реферальную ссылку
заработаешь себе на обед)
Чтобы биржа офигела,кто попал в приличное криптосообщество продать свой девальвированный в 20 раз говнофантик по приглашению?? Позориться только..Да и нет у меня аккаунта там,если б ты умел читать и анализировать написанное,то понял бы,что был задан вопрос нашему уважаемому криптосообществу,пользуется ли кто площадкой и какие впечатления?? Если я бы пользовался ею,зачем бы спрашивал здесь??Или логика и ты-вещи совершенно не совместимые,глядя на твои посты,которые время от времени ты здесь изрыгаешь, аки дракон
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osafly
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Додано: Сер 31 сер, 2022 08:50
Вітаю шановне панство)
osafly , отличная биржа, мне нравится, гипермаркет шиткоинов,
заводил, выводит, все ок.
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bevzaalex
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Додано: Сер 31 сер, 2022 10:11
Юзаю gate.io виключно для купівлі гімнокоінів, я так розумію у них досить просто зробити лістінг. Нюанс в ліквідності, буває маржа до 50% на такі коіни
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DmitryK
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Додано: Сер 31 сер, 2022 10:52
osafly написав:
Биржей Gate.io кто нибудь пользуется??Как впечатления?
удобная, понятная, без заморочек. Можно юзать
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fishman
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ЛОБ
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