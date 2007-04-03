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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3107310831093110
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:57

  Олежан написав:
цены должны сложиться в 2-3 раза минимум


Ты со своей Mina уже в 6 раз сложился,от цены входа и стал как йог..Но зато можешь сам себе теперь доставлять удовольствие такой гибкостью.....от покупки :lol: Гениальный стратег и повелитель говнокоинов.По твоему,твоя Mina должна упасть теперь на 0.2$ от текущих,а ты при таком пердоманокле сложишься уже не в 6,а 21!! раз от цены входа.Прикинь какая математика! Заработать иксы так трудно,а проибакать-оказывается так легко.Тогда ты будешь не просто йог,а станешь настоящим просветленным хомяком с оранжевой аурой и сможешь даже в дулю закрутиться без особого труда :mrgreen: если конечно в окно не выйдешь походить по воздуху :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 10:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Биржей Gate.io кто нибудь пользуется??Как впечатления?
osafly
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Повідомлень: 1453
З нами з: 29.05.14
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:00

  osafly написав:Биржей Gate.io кто нибудь пользуется??Как впечатления?


давай уже кидай свою реферальную ссылку
заработаешь себе на обед)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:50

  Олежан написав:
  osafly написав:Биржей Gate.io кто нибудь пользуется??Как впечатления?


давай уже кидай свою реферальную ссылку
заработаешь себе на обед)


Чтобы биржа офигела,кто попал в приличное криптосообщество продать свой девальвированный в 20 раз говнофантик по приглашению?? Позориться только..Да и нет у меня аккаунта там,если б ты умел читать и анализировать написанное,то понял бы,что был задан вопрос нашему уважаемому криптосообществу,пользуется ли кто площадкой и какие впечатления?? Если я бы пользовался ею,зачем бы спрашивал здесь??Или логика и ты-вещи совершенно не совместимые,глядя на твои посты,которые время от времени ты здесь изрыгаешь, аки дракон
osafly
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Повідомлень: 1453
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Подякував: 83 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:50

Вітаю шановне панство)
osafly , отличная биржа, мне нравится, гипермаркет шиткоинов,
заводил, выводит, все ок.
bevzaalex
 
Повідомлень: 2365
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:11

Юзаю gate.io виключно для купівлі гімнокоінів, я так розумію у них досить просто зробити лістінг. Нюанс в ліквідності, буває маржа до 50% на такі коіни
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:52

  osafly написав:Биржей Gate.io кто нибудь пользуется??Как впечатления?


удобная, понятная, без заморочек. Можно юзать
fishman
 
Повідомлень: 215
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:54

  osafly написав:
  Олежан написав:
  osafly написав:Биржей Gate.io кто нибудь пользуется??Как впечатления?


давай уже кидай свою реферальную ссылку
заработаешь себе на обед)


Чтобы биржа офигела,кто попал в приличное криптосообщество продать свой девальвированный в 20 раз говнофантик по приглашению?? Позориться только..Да и нет у меня аккаунта там,если б ты умел читать и анализировать написанное,то понял бы,что был задан вопрос нашему уважаемому криптосообществу,пользуется ли кто площадкой и какие впечатления?? Если я бы пользовался ею,зачем бы спрашивал здесь??Или логика и ты-вещи совершенно не совместимые,глядя на твои посты,которые время от времени ты здесь изрыгаешь, аки дракон

у тебя затянувшийся климакс))
ты б доктору сходил бы.
или с палаты не выпускают? :mrgreen:
Олежан
 
Повідомлень: 790
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  #<1 ... 3107310831093110
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