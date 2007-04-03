Додано: Пон 05 вер, 2022 21:36

Binance решили сыграть в монополию?



29 сентября в 06:00 Binance автоматически конвертирует стейблкоины USDC, USDP и TUSD в стейблкоин BUSD



Все торговые пары к USDC, USDP и TUSD будут также убраны.



Зачем?

В Binance заявили, что биржа хочет перелить всю торговую активность в пары к BUSD, а также преумножить ликвидность и дать возможность юзерам эффективнее использовать свои капиталы



Важный момент: Клиенты биржи смогут выводить деньги в USDC, USDP и TUSD в соотношении 1:1 к балансу их счёта в BUSD



рафик конвертации активов:



Существующие балансы USDC, USDP и TUSD в учетных записях пользователей будут

👉👉автоматически конвертированы в BUSD 29 сентября 2022 г. в 03:00 (UTC). Все пользователи смогут увидеть преобразованный баланс на своих счетах в течение 24 часов.





👉 Любые пользователи, которые хотят конвертировать свои балансы USDC, USDP или TUSD в BUSD в соотношении 1:1 перед автоконвертацией, могут обработать это вручную на Binance Convert до 2022-09-29 03:00 (UTC).

Обратите внимание, что ручное преобразование может быть выполнено только из USDC, USDP и TUSD в BUSD, а не наоборот, после преобразования с 26 сентября 2022 г. 03:00 (UTC) до 29 сентября 2022 г. 03:00 (UTC).



После завершения автоконверсии пользователи смогут выводить USDC, USDP или TUSD в соотношении 1:1 со своих балансов BUSD.



Спотовый рынок:

Binance удалит и прекратит торговлю следующими спотовыми торговыми парами

👉👉 26 сентября 2022 г., 03:00 (UTC):

USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD, USDP/USDT, TUSD/BUSD, TUSD/USDT.



Binance удалит и прекратит торговлю следующими спотовыми торговыми парами

👉👉 29 сентября 2022 г., 03:00 (UTC):

ADA/USDC, ATOM/USDC, AUD/USDC, BCH/USDC, BNB/USDC, BTC/USDC, BTTC/USDC, EOS/USDC, ETH/USDC, LINK/USDC, LTC/USDC, SOL/USDC, TRX/ USDC, WIN/USDC, XRP/USDC, ZEC/USDC, BNB/USDP, BTC/USDP, ETH/USDP, ADA/TUSD, BNB/TUSD, BTC/TUSD, ETH/TUSD, TRX/TUSD, XRP/TUSD.



Пользователи смогут просматривать свои балансы USDC, USDP и TUSD под балансом счета, деноминированным в BUSD, после завершения конвертации.



Все отложенные торговые ордера будут автоматически удалены после прекращения торговли в каждой соответствующей торговой паре. Затем пользователи могут торговать активами в соответствующих торговых парах BUSD.