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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3109311031113112
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:32

А хтось на Вайтбіті стейкає анонімно? 30% якось дуже цікаві. Чи є якісь підводні камені?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 17:44

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Хаш Риббонс уже давно дал сигнал на покупку


Я ему верю, но помню, что рост после синего кружочка начинается с некоторой задержкой.
Сегодня ждал развязку по СП500 и битку в т ч, а у амеров выходной ёпт...
ПС в четверг Пауэлл будет речь толкать, это даст рынку пинок в соотв сторону.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 21:36

Binance решили сыграть в монополию?

29 сентября в 06:00 Binance автоматически конвертирует стейблкоины USDC, USDP и TUSD в стейблкоин BUSD

Все торговые пары к USDC, USDP и TUSD будут также убраны.

Зачем?
В Binance заявили, что биржа хочет перелить всю торговую активность в пары к BUSD, а также преумножить ликвидность и дать возможность юзерам эффективнее использовать свои капиталы

Важный момент: Клиенты биржи смогут выводить деньги в USDC, USDP и TUSD в соотношении 1:1 к балансу их счёта в BUSD

рафик конвертации активов:

Существующие балансы USDC, USDP и TUSD в учетных записях пользователей будут
👉👉автоматически конвертированы в BUSD 29 сентября 2022 г. в 03:00 (UTC). Все пользователи смогут увидеть преобразованный баланс на своих счетах в течение 24 часов.


👉 Любые пользователи, которые хотят конвертировать свои балансы USDC, USDP или TUSD в BUSD в соотношении 1:1 перед автоконвертацией, могут обработать это вручную на Binance Convert до 2022-09-29 03:00 (UTC).
Обратите внимание, что ручное преобразование может быть выполнено только из USDC, USDP и TUSD в BUSD, а не наоборот, после преобразования с 26 сентября 2022 г. 03:00 (UTC) до 29 сентября 2022 г. 03:00 (UTC).

После завершения автоконверсии пользователи смогут выводить USDC, USDP или TUSD в соотношении 1:1 со своих балансов BUSD.

Спотовый рынок:
Binance удалит и прекратит торговлю следующими спотовыми торговыми парами
👉👉 26 сентября 2022 г., 03:00 (UTC):
USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD, USDP/USDT, TUSD/BUSD, TUSD/USDT.

Binance удалит и прекратит торговлю следующими спотовыми торговыми парами
👉👉 29 сентября 2022 г., 03:00 (UTC):
ADA/USDC, ATOM/USDC, AUD/USDC, BCH/USDC, BNB/USDC, BTC/USDC, BTTC/USDC, EOS/USDC, ETH/USDC, LINK/USDC, LTC/USDC, SOL/USDC, TRX/ USDC, WIN/USDC, XRP/USDC, ZEC/USDC, BNB/USDP, BTC/USDP, ETH/USDP, ADA/TUSD, BNB/TUSD, BTC/TUSD, ETH/TUSD, TRX/TUSD, XRP/TUSD.

Пользователи смогут просматривать свои балансы USDC, USDP и TUSD под балансом счета, деноминированным в BUSD, после завершения конвертации.

Все отложенные торговые ордера будут автоматически удалены после прекращения торговли в каждой соответствующей торговой паре. Затем пользователи могут торговать активами в соответствующих торговых парах BUSD.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 19:58

Yes
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:10

  Кучинелли написав:Теперь по существу.Рынок вышел на выходные в огромной неопределённости 50/50.
Главное - движение крипты идёт по СП500.

биткойн соотв или вверх на 26-30 или вниз на 12-17.Пока идёт болтанка.Нужен выход за крайние значения диапазона 19500 - 20500.Технически уровень 19500 ослабевает и может быть пробит уже скоро.Но это может быть замануха, время покажет...

Ви мали рацію
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 07:39

  IMPRINTER написав:Yes

Hmmm… can't reach this page
Не пускає на мацкальський ресурс.

По біткоїну, падіння 3х від свого історичного максимуму для крипти - це ніщо. Чекаю як мінімум падіння 7х - 10х. Там можна буде брати на всю котлету.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:29

  AndriyQ написав:Не пускає на мацкальський ресурс.


все вопросы к finance.ua
данный хостинг изображений встроенный в форум.
у меня проблем нет. все отображается.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:24

Bitcoin

Погнали на 12 тыс. ...?
https://hkar.ru/16wcT
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:17

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

обожаю эти вбросы про 5-10 и т.д. вот только какого писатели 2ой год не шортят? были бы богатие...
чик
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  #<1 ... 3109311031113112
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