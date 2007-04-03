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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3110311131123113
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:23

Кучинелли
ни разу ещё эти хлопцы не подводили - получите отскок...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:48

Пробиває 19, пробиває, ніяк не годне пробити, відскакує як ошпарене. Нічого, все одно нам дорога в долини, судячи з об'ємів, навантажені в гори не підемо. Біток не був би бітком, якби не впав раз в 7 від своїх максимумів.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:22

AndriyQ
спс за рассуждения, вы вчерась об этом же... сколько заработали на отскоке? а ждунов тут много, сам с удовольствием куплю и па 12 и па 7.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:30

  AndriyQ написав:Пробиває 19, пробиває, ніяк не годне пробити, відскакує як ошпарене. Нічого, все одно нам дорога в долини, судячи з об'ємів, навантажені в гори не підемо. Біток не був би бітком, якби не впав раз в 7 від своїх максимумів.


Чё это :?: Одни эмоции.Ты хоть что то можешь написать в обоснование.Ну долины может ждать ещё месяц прийдётся, так можно ж этот месяц и поторговать в лонг.К ситуации нужно подстраиваться каждый день, т к она и меняется каждый день.Из значимого 13го инфляция в сша - даст направление рынку до ставки 21го.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 09:38

  чик написав:AndriyQ
спс за рассуждения, вы вчерась об этом же... сколько заработали на отскоке? а ждунов тут много, сам с удовольствием куплю и па 12 и па 7.

Не зливав на цьому відскоку нічого. Буде по ефіру мій рівень - ливану. Я жадібний!

  Кучинелли написав:Чё это :?: Одни эмоции.Ты хоть что то можешь написать в обоснование.Ну долины может ждать ещё месяц прийдётся, так можно ж этот месяц и поторговать в лонг.К ситуации нужно подстраиваться каждый день, т к она и меняется каждый день.Из значимого 13го инфляция в сша - даст направление рынку до ставки 21го.

Я художник, я так бачу Світ.
AndriyQ
 
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