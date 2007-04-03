Додано: Пон 12 вер, 2022 12:25

AndriyQ



Просто такие как ты развращают и отупевают украинское общество.Всё больше людей живёт по принципу - я хочу, я вижу, я знаю.При этом совсем не владеют вопросом и уровень знаний и образования на минимуме.А попробуй против скажи что то, так сразу буря эмоций.Яж тебе повторю - в приличных криптосообществах не допускаю высказываний - будет 28. без обоснования, без графика, без расчёта.У нас тут один хений 28 жждёт уже долго, слинял на время.да когда то оно буит, тогда он и появится и скажет яжеговорил.Так и ты такой же мусорный элемент в форуме.другое дело. если ты обоснуешь свой прогноз.Тогда даже если он не сбудется. ты не будешь выглядеть лохом пукнувшим в пудру, тк у тебя были основания на свой прогноз.ну не сбылось ну и ладно.а просто ляпать, ну какой смысл.Это только доказывает деградацию общества. потерю способности анализа, Остаётся одно Яканье.