Кучинелли
ни разу ещё эти хлопцы не подводили - получите отскок...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:48
Пробиває 19, пробиває, ніяк не годне пробити, відскакує як ошпарене. Нічого, все одно нам дорога в долини, судячи з об'ємів, навантажені в гори не підемо. Біток не був би бітком, якби не впав раз в 7 від своїх максимумів.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:22
AndriyQ
спс за рассуждения, вы вчерась об этом же... сколько заработали на отскоке? а ждунов тут много, сам с удовольствием куплю и па 12 и па 7.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:30
Чё это Одни эмоции.Ты хоть что то можешь написать в обоснование.Ну долины может ждать ещё месяц прийдётся, так можно ж этот месяц и поторговать в лонг.К ситуации нужно подстраиваться каждый день, т к она и меняется каждый день.Из значимого 13го инфляция в сша - даст направление рынку до ставки 21го.
Додано: Суб 10 вер, 2022 09:38
Не зливав на цьому відскоку нічого. Буде по ефіру мій рівень - ливану. Я жадібний!
Я художник, я так бачу Світ.
Додано: Нед 11 вер, 2022 12:28
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Пон 12 вер, 2022 11:43
Прошу пана, тут Вам не ресторан, щоб добирати Вам до смаку. Підете в ресторан, заплатите гроші, подадуть Вам так, як Ви любите. А тут кожен висловлює свої думки як вміє. Якщо Вам щось не подобається, розробники цього форуму придумали персонально для Вас кнопку "ігнорувати користувача".
Додано: Пон 12 вер, 2022 11:48
Nasdaq-listed business intelligence firm MicroStrategy, known as the largest corporate buyer of Bitcoin, has filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) to sell as much as $500 million in stock to fund additional BTC purchases.
Додано: Пон 12 вер, 2022 12:25
AndriyQ
Просто такие как ты развращают и отупевают украинское общество.Всё больше людей живёт по принципу - я хочу, я вижу, я знаю.При этом совсем не владеют вопросом и уровень знаний и образования на минимуме.А попробуй против скажи что то, так сразу буря эмоций.Яж тебе повторю - в приличных криптосообществах не допускаю высказываний - будет 28. без обоснования, без графика, без расчёта.У нас тут один хений 28 жждёт уже долго, слинял на время.да когда то оно буит, тогда он и появится и скажет яжеговорил.Так и ты такой же мусорный элемент в форуме.другое дело. если ты обоснуешь свой прогноз.Тогда даже если он не сбудется. ты не будешь выглядеть лохом пукнувшим в пудру, тк у тебя были основания на свой прогноз.ну не сбылось ну и ладно.а просто ляпать, ну какой смысл.Это только доказывает деградацию общества. потерю способности анализа, Остаётся одно Яканье.
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