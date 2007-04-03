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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:23
Кучинелли
ни разу ещё эти хлопцы не подводили - получите отскок...
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чик
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:48
Пробиває 19, пробиває, ніяк не годне пробити, відскакує як ошпарене. Нічого, все одно нам дорога в долини, судячи з об'ємів, навантажені в гори не підемо. Біток не був би бітком, якби не впав раз в 7 від своїх максимумів.
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AndriyQ
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 15:22
AndriyQ
спс за рассуждения, вы вчерась об этом же... сколько заработали на отскоке? а ждунов тут много, сам с удовольствием куплю и па 12 и па 7.
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чик
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:30
AndriyQ написав:
Пробиває 19, пробиває, ніяк не годне пробити, відскакує як ошпарене. Нічого, все одно нам дорога в долини, судячи з об'ємів, навантажені в гори не підемо. Біток не був би бітком, якби не впав раз в 7 від своїх максимумів.
Чё это
Одни эмоции.Ты хоть что то можешь написать в обоснование.Ну долины может ждать ещё месяц прийдётся, так можно ж этот месяц и поторговать в лонг.К ситуации нужно подстраиваться каждый день, т к она и меняется каждый день.Из значимого 13го инфляция в сша - даст направление рынку до ставки 21го.
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Кучинелли
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Додано: Суб 10 вер, 2022 09:38
чик написав:AndriyQ
спс за рассуждения, вы вчерась об этом же... сколько заработали на отскоке? а ждунов тут много, сам с удовольствием куплю и па 12 и па 7.
Не зливав на цьому відскоку нічого. Буде по ефіру мій рівень - ливану. Я жадібний!
Кучинелли написав:
Чё это
Одни эмоции.Ты хоть что то можешь написать в обоснование.Ну долины может ждать ещё месяц прийдётся, так можно ж этот месяц и поторговать в лонг.К ситуации нужно подстраиваться каждый день, т к она и меняется каждый день.Из значимого 13го инфляция в сша - даст направление рынку до ставки 21го.
Я художник, я так бачу Світ.
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AndriyQ
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Додано: Нед 11 вер, 2022 12:28
AndriyQ написав:
Я художник, я так бачу
Это выражение было популярно года два назад.Сейчас оно трансформировалось в ПУК в лужу или ПУК в пудру.
В приличных сообществах за необоснованные данные и за вопросы типа - куда пойдёт завтра биток, выдают мьют.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 11:43
Кучинелли написав:
Это выражение было популярно года два назад.Сейчас оно трансформировалось в ПУК в лужу или ПУК в пудру.
В приличных сообществах за необоснованные данные и за вопросы типа - куда пойдёт завтра биток, выдают мьют.
Прошу пана, тут Вам не ресторан, щоб добирати Вам до смаку. Підете в ресторан, заплатите гроші, подадуть Вам так, як Ви любите. А тут кожен висловлює свої думки як вміє. Якщо Вам щось не подобається, розробники цього форуму придумали персонально для Вас кнопку "ігнорувати користувача".
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Додано: Пон 12 вер, 2022 11:48
Nasdaq-listed business intelligence firm MicroStrategy, known as the largest corporate buyer of Bitcoin, has filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) to sell as much as $500 million in stock to fund additional BTC purchases.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:51
AndriyQ написав:
Прошу пана, тут Вам не ресторан, щоб добирати Вам до смаку. Підете в ресторан, заплатите гроші, подадуть Вам так, як Ви любите. А тут кожен висловлює свої думки як вміє. Якщо Вам щось не подобається, розробники цього форуму придумали персонально для Вас кнопку "ігнорувати користувача".
Ладно, живи, учись розуму.Нет у меня той кнопки. т к версия форума ещё 2008 года выпуска, так и не обновилась.а то б сразу аж два раза нажал на неё.
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