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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3111311231133114
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Обновление сети Eos превосходит обновление сети Ethereum, еос создаёт мост который будет соединять другие сети как Ethereum и прочие и можно будет с одной сети играть в игры из другой сети , отправлять пакеты при перегрузке сети без потерь с моментальной скоростью практически с нулевой комиссией, так же каждый кто будет держать от определенного количества монет еос на своем кошельке будет получать комиссию за транзакции так как теперь не майнеры а держатели еос будут подтверждать сами транзакции для этого достаточно иметь еос в своем кошельке, это очень важно для программистов которые сидят на Ethereum и устали от лагов, так же еос вскоре возобновит работу своей биржи , грандиозные планы на будущее и сильная команда с 8 миллиардами активов на счету. Нулевая раскрученность так как на рекламу все это время еос потратил 0. По предположению аналитиков актив сильно не дооценен, есть вероятность что цена может дойти свыше 60 за монету......

даже если не фейк, пока это всё произойдёт он ешо сходит вниз. по возможности продаю с хорошим+.
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