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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 20:24
Обновление сети Eos превосходит обновление сети Ethereum, еос создаёт мост который будет соединять другие сети как Ethereum и прочие и можно будет с одной сети играть в игры из другой сети , отправлять пакеты при перегрузке сети без потерь с моментальной скоростью практически с нулевой комиссией, так же каждый кто будет держать от определенного количества монет еос на своем кошельке будет получать комиссию за транзакции так как теперь не майнеры а держатели еос будут подтверждать сами транзакции для этого достаточно иметь еос в своем кошельке, это очень важно для программистов которые сидят на Ethereum и устали от лагов, так же еос вскоре возобновит работу своей биржи , грандиозные планы на будущее и сильная команда с 8 миллиардами активов на счету. Нулевая раскрученность так как на рекламу все это время еос потратил 0. По предположению аналитиков актив сильно не дооценен, есть вероятность что цена может дойти свыше 60 за монету......
даже если не фейк, пока это всё произойдёт он ешо сходит вниз. по возможности продаю с хорошим+.
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чик
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Додано: Вів 13 вер, 2022 10:54
ильюха не исключает сразу похода на 25-30 и выше, хотя не оч убедительно. другие ждут шорта или уже, вообщем какабычна 50/50...
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чик
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Додано: Вів 13 вер, 2022 10:58
чик написав:
Обновление сети Eos превосходит обновление сети Ethereum, еос создаёт мост который будет соединять другие сети как Ethereum и прочие и можно будет с одной сети играть в игры из другой сети , отправлять пакеты при перегрузке сети без потерь с моментальной скоростью практически с нулевой комиссией, так же каждый кто будет держать от определенного количества монет еос на своем кошельке будет получать комиссию за транзакции так как теперь не майнеры а держатели еос будут подтверждать сами транзакции для этого достаточно иметь еос в своем кошельке, это очень важно для программистов которые сидят на Ethereum и устали от лагов, так же еос вскоре возобновит работу своей биржи , грандиозные планы на будущее и сильная команда с 8 миллиардами активов на счету. Нулевая раскрученность так как на рекламу все это время еос потратил 0. По предположению аналитиков актив сильно не дооценен, есть вероятность что цена может дойти свыше 60 за монету......
даже если не фейк, пока это всё произойдёт он ешо сходит вниз. по возможности продаю с хорошим+.
Я уже вышел в профит и зарёкся брать эос в долгосрок. Нет у них никаких 8 ярдов на счёте. 3 ярда собрали в ходе ICO те же дельцы, что стоят за Фиником и Тезером, навешали всем лапшу и забили на разработку от слова вообще. Сейчас эти ярды вложили в Буллиш, которому эос не очень-то и нужен.
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phantom_systems
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Додано: Вів 13 вер, 2022 11:25
Жду ЭОС по 15. Второй ордер - на 20. Но и первый ордер думаю поднять до 20. Жаль по дешевке убийцу эфира отдавать.
Проверяю теперь цену на рынке каждый час.
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airmax78
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Додано: Вів 13 вер, 2022 11:28
phantom_systems
то шо выходит с профитом тоже сразу продаю и если возьму поновой то немного и на падении. ну его нах ещё 2х годичной давности остатки есть...
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чик
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Додано: Вів 13 вер, 2022 11:34
airmax78
как со старым закупом играться дело личное, но новое брать стрёмно, хотя сча многие поют про 10-15 и выше...
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чик
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Додано: Вів 13 вер, 2022 11:35
зливають старий мотлох...
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Huobi to Delist Monero and Other Privacy Coins
Popular cryptocurrency trading platform Huobi is set to delist seven different privacy-centric cryptocurrencies from its platform over regulatory pressure associated with anonymity-enhanced currencies (AECs).
In an announcement, the exchange revealed it will delist cryptocurrencies, including Dash (DASH), Decred (DCR), Monero (XMR), Verge (XVG), Zcash (ZEC) and Horizen (ZEN). The tokens will start being delisted on September 19, with deposit services already blocked.
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greenozon
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Додано: Вів 13 вер, 2022 12:38
greenozon написав:
Dash (DASH), Monero (XMR), Zcash (ZEC)
у мну этих не сильно много, но хватает
пожуём - увидим...
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чик
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Додано: Вів 13 вер, 2022 13:28
Сколько анонимную крипту не ущемляли разные обменки, она всё равно популярна и неплохо себя чувствует
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phantom_systems
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