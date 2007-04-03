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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 вер, 2022 19:18
phantom_systems
помню, как пытались анонимки щемить, а они потом ещё больше отросли. на днях апять типа про планы белого дома о запрете битка основатель кардано рассказывал - вода... всех слушать, в лес не ходить.
Кучинелли
та это он так, побаловаться взял трохи в инвестчасть, а вдруг. ну не оправдались ожидания, дорого купил.
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