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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3112311331143115
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 19:18

phantom_systems
помню, как пытались анонимки щемить, а они потом ещё больше отросли. на днях апять типа про планы белого дома о запрете битка основатель кардано рассказывал - вода... всех слушать, в лес не ходить.

Кучинелли
та это он так, побаловаться взял трохи в инвестчасть, а вдруг. ну не оправдались ожидания, дорого купил.
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