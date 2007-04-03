|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 вер, 2022 19:18
phantom_systems
помню, как пытались анонимки щемить, а они потом ещё больше отросли. на днях апять типа про планы белого дома о запрете битка основатель кардано рассказывал - вода... всех слушать, в лес не ходить.
Кучинелли
та это он так, побаловаться взял трохи в инвестчасть, а вдруг. ну не оправдались ожидания, дорого купил.
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6873
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5923 раз.
- Подякували: 925 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 вер, 2022 19:59
Кучинелли написав: чик написав:
ильюха не исключает сразу похода на 25-30 и выше, хотя не оч убедительно. другие ждут шорта или уже, вообщем какабычна 50/50...
Вот и иллюха не святой как и многие туташние тем более...Я ранее писал, что нельзя рассматривать монеты в отрыве от битка.Биток в отрыве от сиплого, сипляй в отрыве от политики фрс.Да. бывает раскорреляция, но в целом всё связано.
А доги и шиба ину в отрыве от твиттера Илона Маска.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40908
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 5061 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 вер, 2022 20:53
Підкажіть чайнику, чи є на бінансі можливіссть давати гроші під відсоток, як на бітфінексі, та де саме шукати? В меню сходу не знайшов, або нема, або незрозуміло зветься...
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1036
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|99408
|243242077
|
|
|7973
|22795766
|
|
|4
|6573
|
|