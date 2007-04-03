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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 вер, 2022 19:18
phantom_systems
помню, как пытались анонимки щемить, а они потом ещё больше отросли. на днях апять типа про планы белого дома о запрете битка основатель кардано рассказывал - вода... всех слушать, в лес не ходить.
Кучинелли
та это он так, побаловаться взял трохи в инвестчасть, а вдруг. ну не оправдались ожидания, дорого купил.
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чик
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Додано: Вів 13 вер, 2022 19:59
Кучинелли написав: чик написав:
ильюха не исключает сразу похода на 25-30 и выше, хотя не оч убедительно. другие ждут шорта или уже, вообщем какабычна 50/50...
Вот и иллюха не святой как и многие туташние тем более...Я ранее писал, что нельзя рассматривать монеты в отрыве от битка.Биток в отрыве от сиплого, сипляй в отрыве от политики фрс.Да. бывает раскорреляция, но в целом всё связано.
А доги и шиба ину в отрыве от твиттера Илона Маска.
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airmax78
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Додано: Вів 13 вер, 2022 20:53
Підкажіть чайнику, чи є на бінансі можливіссть давати гроші під відсоток, як на бітфінексі, та де саме шукати? В меню сходу не знайшов, або нема, або незрозуміло зветься...
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 14 вер, 2022 06:10
sergey_sryvkin написав:
Підкажіть чайнику, чи є на бінансі можливіссть давати гроші під відсоток, як на бітфінексі, та де саме шукати? В меню сходу не знайшов, або нема, або незрозуміло зветься...
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Витаха
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:04
Витаха написав: sergey_sryvkin написав:
Підкажіть чайнику, чи є на бінансі можливіссть давати гроші під відсоток, як на бітфінексі, та де саме шукати? В меню сходу не знайшов, або нема, або незрозуміло зветься...
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Это не то.Там полноценный лендинг.У банана нету.Эрн - это просто депозит с малой доходностью.Причем неудобство в том, что отдают с задержкой в 2 дня.Т е нельзя быстро среагировать на рыночную ситуацию.
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Кучинелли
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:16
Кучинелли написав:
Причем неудобство в том, что отдают с задержкой в 2 дня.Т е нельзя быстро среагировать на рыночную ситуацию
Я снимаю с Ёрна сек в сек. Там есть 2 режима: онлайн - с потерей %% за текущий день и с выдачей на следующий день. Ну 10% годовых за 2К тезера/бусда на дороге не валяется
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Amethyst
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