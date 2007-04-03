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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 вер, 2022 19:18
phantom_systems
помню, как пытались анонимки щемить, а они потом ещё больше отросли. на днях апять типа про планы белого дома о запрете битка основатель кардано рассказывал - вода... всех слушать, в лес не ходить.
Кучинелли
та это он так, побаловаться взял трохи в инвестчасть, а вдруг. ну не оправдались ожидания, дорого купил.
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чик
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Додано: Вів 13 вер, 2022 19:59
Кучинелли написав: чик написав:
ильюха не исключает сразу похода на 25-30 и выше, хотя не оч убедительно. другие ждут шорта или уже, вообщем какабычна 50/50...
Вот и иллюха не святой как и многие туташние тем более...Я ранее писал, что нельзя рассматривать монеты в отрыве от битка.Биток в отрыве от сиплого, сипляй в отрыве от политики фрс.Да. бывает раскорреляция, но в целом всё связано.
А доги и шиба ину в отрыве от твиттера Илона Маска.
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Додано: Вів 13 вер, 2022 20:53
Підкажіть чайнику, чи є на бінансі можливіссть давати гроші під відсоток, як на бітфінексі, та де саме шукати? В меню сходу не знайшов, або нема, або незрозуміло зветься...
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 14 вер, 2022 06:10
sergey_sryvkin написав:
Підкажіть чайнику, чи є на бінансі можливіссть давати гроші під відсоток, як на бітфінексі, та де саме шукати? В меню сходу не знайшов, або нема, або незрозуміло зветься...
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Витаха
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:04
Витаха написав: sergey_sryvkin написав:
Підкажіть чайнику, чи є на бінансі можливіссть давати гроші під відсоток, як на бітфінексі, та де саме шукати? В меню сходу не знайшов, або нема, або незрозуміло зветься...
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Это не то.Там полноценный лендинг.У банана нету.Эрн - это просто депозит с малой доходностью.Причем неудобство в том, что отдают с задержкой в 2 дня.Т е нельзя быстро среагировать на рыночную ситуацию.
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Кучинелли
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:16
Кучинелли написав:
Причем неудобство в том, что отдают с задержкой в 2 дня.Т е нельзя быстро среагировать на рыночную ситуацию
Я снимаю с Ёрна сек в сек. Там есть 2 режима: онлайн - с потерей %% за текущий день и с выдачей на следующий день. Ну 10% годовых за 2К тезера/бусда на дороге не валяется
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Amethyst
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:37
луна знов -35
A South Korean court has issued an arrest warrant for Do Kwon, the founder of Terraform Labs, the cryptocurrency ecosystem that imploded earlier this year and saw the UST coin become nearly worthless.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:57
Amethyst написав: Кучинелли написав:
Причем неудобство в том, что отдают с задержкой в 2 дня.Т е нельзя быстро среагировать на рыночную ситуацию
Я снимаю с Ёрна сек в сек. Там есть 2 режима: онлайн - с потерей %% за текущий день и с выдачей на следующий день. Ну 10% годовых за 2К тезера/бусда на дороге не валяется
1 - я ложил монеты.Возникла сит чтобы выгодно продать на пампе, большой Х из этого получится. т к возврат с задержкой.
2 - если ты пришёл за 10% годовых в крипторынок, то ...не буду никого оскорблят(д)ь
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Додано: Сер 14 вер, 2022 12:45
Кучинелли написав:
2 - если ты пришёл за 10% годовых в крипторынок, то ...не буду никого оскорблят(д)ь
та лаана, от просто щас переждать падение на 2..3 недельки или прокрутить через р2р с 1..1.5% за оборот в 2..3 дня
или прокрутить через р2р с 1..1.5% за оборот в 2..3 дня
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