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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 вер, 2022 19:55
Витаха написав: sergey_sryvkin написав:
Підкажіть чайнику, чи є на бінансі можливіссть давати гроші під відсоток, як на бітфінексі, та де саме шукати? В меню сходу не знайшов, або нема, або незрозуміло зветься...
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А далі?..
На бітфінексі була біржа з ордерами, де можна було давати гроші в оренду під відсоток іншим трейдерам, тут я такого не бачу.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 21:31
sergey_sryvkin написав: Витаха написав: sergey_sryvkin написав:
Підкажіть чайнику, чи є на бінансі можливіссть давати гроші під відсоток, як на бітфінексі, та де саме шукати? В меню сходу не знайшов, або нема, або незрозуміло зветься...
Earn
А далі?..
На бітфінексі була біржа з ордерами, де можна було давати гроші в оренду під відсоток іншим трейдерам, тут я такого не бачу.
написал же для тебя - Это не то.Там полноценный лендинг.У банана нету.Эрн - это просто депозит с малой доходностью
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Додано: Чет 15 вер, 2022 16:33
Добридень!
А хто-небудь на Хуобі робить перекази з картки на картку без верифікації, які там ліміти на Р2Р на загальні обєми?
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